Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři. Píše to agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.
Zasažené plavidlo bylo v době útoku, který podnikly bezpilotní letouny, prázdné. Jde o tanker jménem Qendil plující pod vlajkou Ománu. Podle internetové služby Vesselfinder se tanker kolem 12:00 našeho času nacházel ve východním Středomoří na jihozápad od Kréty.
Jako stínová flotila bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází exportní omezení. Podle expertů i některých evropských lídrů Rusko tato plavidla zřejmě také využilo k hybridním útokům na různých místech Evropy, podotýká agentura AFP.
Prodejem surovin Rusko získává prostředky na válku proti Ukrajině, kterou zahájilo v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Ukrajina se svými útoky snaží narušovat infrastrukturu pro vývoz ruské ropy a plynu.
Vlci se sbíhají. Kdo chce zahraniční aktiva ruských ropných koncernů, které čelí sankcím USA?
SBU uvedla, že útok byl výsledkem „bezprecedentní speciální operace“ ve vzdálenosti přes 2000 kilometrů od Ukrajiny. „Nepřítel musí pochopit, že Ukrajina se nezastaví a zaútočí kdekoliv na světě,“ uvedl zdroj z ukrajinské tajné služby.
Ruský opoziční novinář Alexandr Něvzorov, který podle dostupných informací žije v zahraničí a ve vlasti mu hrozí trestní stíhání, na svém telegramovém účtu napsal, že na palubě tankeru byli vysoce postavení představitelé ruského státu a vojenské rozvědky GRU. Při útoku dva lidé zemřeli, sedm dalších utrpělo zranění. V dalším příspěvku uvedl, že informace o mrtvých a zraněných se upřesňují a že na plavidle byl generál GRU Andrej Averjanov, jehož jednotka podle českých vyšetřovatelů připravila výbuchy muničních skladů v českých Vrběticích v roce 2014. Informace zveřejněné Něvzorovem nelze nezávisle ověřit. O tankeru Qendil napsal, že ho Rusko využívalo ke špionáži s nasazením dronů v zemích EU a k dalším operacím.
