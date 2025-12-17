Ukrajinští vojáci ovládají téměř 90 procent Kupjansku a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města. Uvedl to ve středu ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj jako příklady úspěchů ukrajinských sil, s nimiž seznámil během videokonference západní partnery. Celkově ale situace na frontě po téměř čtyřech letech války zůstává podle generála složitá.
Moskva v uplynulých dnech opakovaně oznámila dobytí obou zmíněných měst na východě Ukrajiny. Ve středu ruské ministerstvo obrany informovalo o dobytí obce Herasymivka v Dněpropetrovské oblasti. Ruský ministr obrany Andrej Belousov ve středu znovu hovořil o dobytí Kupjansku a Pokrovsku ruskými vojsky. Protichůdná tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách bezprostředně a nezávisle ověřit.
„Díky aktivním pátracím a úderným akcím se nám podařilo vytlačit okupanty z Kupjansku a ovládnout téměř 90 procent území města,“ napsal Syrskyj na sociální síti.
Mírovou dohodu posuzujme až podle detailů. U bezpečnostních záruk se Ukrajinci bojí, že je to příliš vágní, říká expertka
„Nepřítel se snaží Pokrovsk dobýt již přes 17 měsíců. Ukrajinské jednotky však drží obranu a přebírají iniciativu. V důsledku protiútoků znovu získaly kontrolu nad 16 kilometry čtverečními v severní části města. Osvobodily také území o rozloze 56 kilometrů čtverečních u osad Hryšyne, Kotlyne a Udačne na západ od Pokrovska,“ dodal Syrskyj.
Připomněl rovněž ukrajinské útoky na objekty kritické infrastruktury v hloubi Ruska, které podle generála od počátku roku způsobily Rusku škody a ztráty za 21,5 miliardy dolarů (asi 447 miliard korun).
Generál poukázal na zásadní význam západní podpory ukrajinských sil při obraně země před ruskou agresí a vyzval partnery ke zvýšení objemu vojenské pomoci, zejména pokud jde o posílení ukrajinské protiletecké a protiraketové obrany, jakož i posílení schopnosti podnikat útoky na velké vzdálenosti.
Naopak ruský ministr obrany Belousov na středeční poradě s účastí prezidenta Vladimira Putina hovořil podle ruských agentur o „neúspěšných pokusech nepřítele znovu ovládnout strategicky důležité město Kupjansk“ a o „likvidování obklíčeného uskupení na levém břehu řeky Oskol“. Opět také prohlásil, že ruská vojska dobyla Krasnoarmějsk, což je sovětský název pro Pokrovsk, „který se stal symbolem odporu ukrajinské armády a západních kurátorů“. Ruská vojska útočí na všech úsecích fronty a zhroucení ukrajinské obrany je nevyhnutelné, tvrdil ministr.
Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi bezmála čtyři roky. Nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války rozpoutal Putin v únoru 2022 svým rozkazem k vpádu ruských vojsk do sousední země. Rusko ovládá více než 19 procent rozlohy Ukrajiny, tedy 115 600 kilometrů čtverečních, což je o jeden procentní bod více než před dvěma lety, poznamenala nedávno agentura Reuters. Dodala nicméně, že i podle ukrajinských analytiků ruská vojska letos dosahují nejrychlejšího postupu od roku 2022. Ruská vojska ovšem dosud nedobyla celý Donbas, kde se Kyjev nechce vzdát pásu opevnění chránící zbývající velká města kontrolovaná Ukrajinou, tedy Kramatorsk a Slovjansk.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist