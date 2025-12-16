Průzkumy zatím nehodnotí, jak se Ukrajinci dívají na poslední návrhy mírové dohody. Jako bývalá diplomatka a specialistka na vyjednávání bych počkala až na celý balík, protože ďábel se skrývá v detailu, hodnotí pokrok diplomatických jednání kolem míru na Ukrajině Julija Osmolovská, šéfka kyjevské pobočky think-tanku Globsec.
V Berlíně a Bruselu se teď nehraje jen o Ukrajinu, ale o budoucnost celé Evropy
„To, co zatím vidíme v médiích, je na první pohled pro obyčejné lidi pořád důvodem k pochybnostem, že by mohlo jít třeba v případě bezpečnostních záruk o něco velmi abstraktního a vágního jako v předchozích dohodách,“ hodnotí Osmolovská v rozhovoru pro HN to, co je zatím známo o dohodě, kterou od minulého týdne upravují ukrajinští, američtí a evropští diplomaté.
Co se dočtete dál
- - Jak exdiplomatka hodnotí vyjednávání o míru
- - Co si o mírové dohodě myslí Ukrajinci
- - Proč je míč na ruské straně
