Šéf Kremlu Vladimir Putin uspořádal v pátek pravidelné televizní vystoupení, kdy odpovídal na otázky krajanů a novinářů.
Nebudou žádné další speciální vojenské operace, pokud budete respektovat ruské zájmy, prohlásil během něj Putin v odpovědi na dotaz západního novináře. Za příklad nerespektování Ruska označil šéf Kremlu rozšiřování Severoatlantické aliance.
Válku, kterou Rusko čtvrtým rokem vede proti Ukrajině, Moskva označuje za speciální vojenskou operaci.
Šéf Kremlu znovu popřel, že by se Rusko chystalo napadnout Evropu. Západ podle něj vytváří obraz nepřítele, aby zakryl vlastní chyby a problémy.
Putin se také vyjádřil k aktuálním mírovým jednáním. Rusko podle něj souhlasilo s mírovými rozhovory a ukončením války proti Ukrajině, míč je nyní na straně Západu a Kyjeva. Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o nastolení míru pokládá za upřímné. Šéf Kremlu dodal, že při srpnovém summitu na Aljašce Rusové „prakticky souhlasili“ s Trumpovým návrhem na ukončení téměř čtyři roky trvajícího konfliktu, a proto je podle Putina nekorektní tvrdit, že Rusko mír odmítá.
„Míč je zcela a úplně na straně našich západních odpůrců, především pohlavárů kyjevského režimu a také jejich, v daném případě především evropských sponzorů. My jsme připraveni na jednání a ukončení konfliktu mírovými prostředky,“ prohlásil.
Necítíme se odpovědní za smrt lidí, protože jsme válku nezačali, odpověděl Putin na dotaz amerického novináře, zda ponese odpovědnost za umírání lidí v případě odmítnutí mírových návrhů. Konflikt podle Putina začal svržením proruského prezidenta v Kyjevě v roce 2014 „protiústavním ozbrojeným převratem“.
Putin tvrdil, že byl „donucen“ použít ozbrojené síly k ukončení války, kterou podle něj rozpoutal Kyjev za podpory Západu.
Zmrazení aktiv
Ruský prezident také varoval před vážnými následky v případě, že by Evropská unie kvůli financování Ukrajiny zabavila ruská aktiva zmrazená na Západě. V případě zabavení ruských aktiv Evropa zaplatí nejen poničenou pověstí, ale bude muset škody uhradit, prohlásil Putin během debaty s novináři a spoluobčany v přímém přenosu v ruských televizích.
„Kromě ztrát na pověsti mohou čelit i přímým ztrátám souvisejícím se základními principy moderního světového finančního řádu. A co je nejdůležitější: ať už ukradnou cokoli a jakkoli to udělají, jednou to budou muset splatit,“ prohlásil ruský vůdce. „Budeme hájit své zájmy, především u soudů. Vynasnažíme se najít jurisdikci nezávislou na politických rozhodnutích,“ dodal.
„Jsou i další, těžší následky pro ty, kteří se to pokoušejí udělat. Je to nejen poškozená pověst, ale je to narušení důvěry, v tomto případě k eurozóně. Protože své zlaté rezervy mají uchovány v eurozóně četné země, nejen Rusko,“ řekl šéf Kremlu. Tato věc se podle něj týká především zemí s vysokými příjmy z těžby ropy.
Vůdci členských zemí EU se ve čtvrtek na summitu v Bruselu neshodli na reparační půjčce Ukrajině zajištěné zmrazenými ruskými aktivy, která se nacházejí převážně v Belgii. Pomoc Ukrajině tak unie zajistí půjčkou 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), za kterou bude Brusel ručit rezervou v unijním rozpočtu. Evropská komise ale dostala mandát, aby pokračovala v práci na reparační půjčce založené na zmrazených ruských aktivech.
