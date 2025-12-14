V neděli zaútočili dva teroristé na oslavy židovského svátku Chanuka na pláži Bondi Beach v australském Sydney. Podle policejních informací a svědectví z místa střelným zraněním podlehlo zatím 11 lidí a desítky dalších utrpěly zranění.
Policie během zásahu jednoho z útočníků zabila, druhý je ve vážném stavu v nemocnici pod dohledem policie. Identitu útočníků policie nezveřejnila, ale australské úřady incident označily za teroristický akt cílený na židovskou komunitu. Vyšetřovatelé zkoumají, zda mohli být zapojeni ještě další pachatelé a zda se v okolí nacházela výbušná zařízení.
