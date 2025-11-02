Po sobotním večerním útoku nožem ve vlaku na východě Anglie je v nemocnici deset zraněných, z toho devět s poraněními ohrožujícími život. Podle agentur AP a AFP o tom informovala britská policie s tím, že na vyšetřování spolupracuje protiteroristický policejní oddíl. Policisté ve vlaku zadrželi dva muže, o nichž zatím nejsou známy žádné podrobnosti.
Na 30 policistů zasahovalo krátce po půl deváté večer našeho času ve stanici Huntingdon asi 120 kilometrů severně od Londýna, kde byl vlak mířící z Doncasteru do britské metropole nouzově zastaven. Dva lidé skončili ve vazbě.
„Provádíme urgentní vyšetřování s cílem zjistit, co se stalo, a může trvat nějaký čas, než budeme schopni potvrdit cokoli dalšího,“ citovala média policejního superintendenta Chrise Caseyho. Policie označila útok za mimořádnou událost, na jejímž vyšetřování se kromě dopravní policie, která odpovídá za bezpečnost ve vlacích, podílí i protiteroristická policejní služba.
Útok odsoudil britský premiér Keir Starmer, který vyjádřil soustrast obětem a jejich blízkým. Britská média uvedla, že vlaky v oblasti mohou nabírat velká zpoždění.
