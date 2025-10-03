Hamás je ochoten předat všechna izraelská rukojmí, živá i mrtvá, jak navrhuje plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. O detailech předání chce ještě jednat skrze zprostředkovatele. Stojí to v odpovědi teroristického hnutí na americký návrh, kterou v pátek večer citovaly agentura Reuters a stanice Al Džazíra.
Šance na mír v Gaze trvá, svět cítí naději. Navzdory protimluvům premiéra Netanjahua
Hamás souhlasí také s předáním moci v Pásmu Gazy palestinské technokratické vládě. O ostatních bodech Trumpova návrhu chce ještě jednat s ostatními palestinskými silami.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist