Hamás je ochoten předat všechna izraelská rukojmí, živá i mrtvá, jak navrhuje plán amerického prezidenta Donalda Trumpa. O detailech předání chce ještě jednat skrze zprostředkovatele. Stojí to v odpovědi teroristického hnutí na americký návrh, kterou v pátek večer citovaly agentura Reuters a stanice Al Džazíra.

Hamás souhlasí také s předáním moci v Pásmu Gazy palestinské technokratické vládě. O ostatních bodech Trumpova návrhu chce ještě jednat s ostatními palestinskými silami.

