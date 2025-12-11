Kyjev do Washingtonu poslal svou poslední aktualizaci plánu na ukončení války s Ruskem. Agentuře AFP to ve středu sdělily dva ukrajinské zdroje informované o záležitosti.
Kyjev „již zaslal“ novou verzi plánu na ukončení konfliktu Washingtonu, uvedl nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel, aniž by poskytl další podrobnosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím řekl, že je připravena ukrajinská verze základních 20 bodů mírového plánu ukončení války. „Právě všeobecná bezpečnost bude určovat ekonomickou bezpečnost a formovat podnikatelské ovzduší,“ prohlásil poté, co ve středu ukrajinští představitelé jednali s Američany o poválečné rekonstrukci a rozvoji Ukrajiny.
Ve čtvrtek se uskuteční jednání takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Schůzka lídrů koalice ochotných má být virtuální, informoval podle agentury Reuters Elysejský palác.
Už v pondělí se v Londýně sešli britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz se Zelenským, aby projednali evropský návrh k podobě amerického mírového plánu pro Ukrajinu.
Merz ve středu odpoledne na tiskové konferenci řekl, že v příštích dnech povedou evropské země další rozhovory o mírovém úsilí. Agentura Reuters s odvoláním na unijní diplomatické zdroje napsala, že v Berlíně se na nadcházející pondělí připravuje schůzka asi desítky evropských lídrů včetně Macrona a Starmera.
Válku, kterou v únoru 2022 rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, se od svého nástupu do úřadu na počátku roku snaží zastavit americký prezident Donald Trump. Ten ve středu po telefonu hovořil s Merzem, Macronem a Starmerem a později řekl, že diskuse byla vedena „docela silnými slovy“. Podle AFP také poznamenal, že Spojené státy v této záležitosti nechtějí „ztrácet čas“.
Spojené státy zvyšují tlak na Kyjev, aby souhlasil s dříve předloženou mírovou dohodou, která v mnoha bodech zejména v rané fázi návrhů vycházela vstříc Rusku. Kontroverzní je především možnost, že by napadená Ukrajina předala Moskvě území, které ruská armáda dosud ani nedokázala vojensky okupovat.
