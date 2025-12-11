Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely tanker. Podle tiskových agentur to ve středu řekl americký prezident Donald Trump. Potvrdil tak zprávu agentury Reuters, podle které se dá očekávat další nárůst napětí mezi Washingtonem a Caracasem. Spojené státy zvýšily v Karibiku svou vojenskou přítomnost a od září útočí na plavidla, která podle Američanů slouží k přepravě drog. Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová potvrdila, že Spojené státy provedly příkaz k zadržení tankeru využívaného k přepravě ropy z Venezuely a Íránu, na kterou platí americké sankce.
„Právě jsme u venezuelských břehů zabavili tanker,“ řekl Trump novinářům. Podle něj se jedná o „hodně velkou loď“, podrobnosti ale nesdělil. „Dějí se další věci, dozvíte se to později,“ dodal.
„Ropný tanker byl po několik let sankcionován Spojenými státy kvůli jeho zapojení do nelegální sítě pro přepravu ropy, podporující zahraniční teroristické organizace,“ uvedla ministryně Bondiová na síti X a potvrdila, že tanker byl zabaven u pobřeží Venezuely. Podle médií jde o tanker Skipper, který vyplul z Venezuely s nákladem ropy.
Kdo je nobelistka Machadová, která naštvala Donalda Trumpa? Její Nobelova cenu míru může zásadně změnit budoucnost Venezuely
Spojené státy v posledních měsících zvyšují tlak na Venezuelu a její vládu. U venezuelských břehů americké námořnictvo zničilo několik plavidel, které podle USA sloužily k přepravě drog. Americké úřady pak prohlásily za teroristickou organizaci takzvaný Kartel sluncí, který podle Washingtonu vede venezuelský prezident Nicolás Maduro. Trump uvedl, že by Spojené státy mohly zaútočit na drogové kartely na venezuelském území. V listopadu telefonicky hovořil s Madurem a podle tisku ho vyzval, aby rezignoval a odešel ze země.
O zabavení tankeru informovala s odkazem na nejmenované zdroje i agentura Reuters. Jde o první takový krok v poslední době. Washington však na venezuelský ropný sektor v minulosti uvalil řadu sankcí.
Prodej ropy představuje pro Venezuelu nejvýznamnější zahraniční příjem. Caracas prodává do zahraničí až milion barelů ropy denně. Hlavním odběratelem je Čína, která kvůli sankcím, které znemožňují venezuelským firmám vstup na širší mezinárodní trhy, pořizuje ropu s výraznou slevou.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist