Ve čtvrtek se uskuteční virtuální jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Ve středu o tom podle agentury Reuters informoval úřad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Už v pondělí se v Londýně sešli britský premiér Keir Starmer, Macron a německý kancléř Friedrich Merz s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby projednali evropský návrh k podobě amerického mírového plánu pro Ukrajinu.
Merz ve středu odpoledne na tiskové konferenci řekl, že v příštích dnech povedou evropské země další rozhovory o mírovém úsilí. Reuters s odvoláním na unijní diplomatické zdroje napsal, že v Berlíně se na nadcházející pondělí připravuje schůzka asi desítky evropských lídrů včetně Macrona a Starmera.
„Evropské bezpečnostní zájmy musí být zajištěny,“ řekl Merz. „V této souvislosti plánujeme v příštích dnech další koordinační rozhovory,“ uvedl bez konkrétního termínu. Rovněž řekl, že by chtěl dohodu v Evropské unii o využití zmrazených ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny.
Skutečným vítězem ruského vítězství na Ukrajině je Čína. Úspěch Kremlu by přinesl režimu v Pekingu řadu výhod
Ještě před berlínskou schůzkou, o které informoval Reuters, se ve čtvrtek sejde koalice ochotných, v jejímž čele stojí Británie s Francií a jejíž součástí je také Česko. Podle Elysejského paláce se jednání uskuteční jako videokonference. Zelenskyj už v pondělí uvedl, že se takové jednání bude konat, termín však tehdy neupřesnil. Českou účast ČTK zjišťuje.
Lze očekávat, že jedním z témat bude americký mírový plán. Evropa s Ukrajinou by ve středu měly Spojeným státům předat svou verzi návrhu.
Válku, kterou v únoru 2022 rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, se od svého nástupu do úřadu na počátku roku snaží zastavit americký prezident Donald Trump. Spojené státy zvyšují tlak na Kyjev, aby souhlasil s navrhovanou mírovou dohodou, která v mnoha bodech zejména v rané fázi návrhů vycházela vstříc Rusku, poznamenala agentura Reuters. Kontroverzní je především možnost, že by napadená Ukrajina předala Moskvě území, které ruská armáda dosud ani nedokázala vojensky okupovat.
Dalším bodem čtvrteční schůzky bude zřejmě program nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu, ve kterém podle Zelenského letos chybí 800 milionů dolarů (asi 16,7 miliardy korun). Program umožňuje ukrajinským spojencům nakupovat v USA zbraně a vojenské vybavení, které následně poskytnou Kyjevu. Spojené státy po Trumpově návratu do Bílého domu bezúplatnou vojenskou pomoc napadené zemi zastavily.
