Ukrajina má po ruských úderech z posledních měsíců zničenu zhruba polovinu svých kapacit na výrobu elektřiny a šedesát procent zařízení pro těžbu plynu. Její armáda se jen stěží brání obklíčení v několika frontových městech na Donbasu a Záporoží, symbolem je boj o Pokrovsk, kam Rusové pronikají v malých skupinách, což je jejich relativně nová, úspěšná taktika.
Do toho všeho ještě v zemi vypukl největší korupční skandál za doby vlády prezidenta Volodymyra Zelenského, kdy skupina podnikatelů a politiků získala nejméně sto milionů dolarů při dojednávání zakázek pro státní firmu Enerhoatom, provozující jaderné elektrárny, nyní jediný stabilní zdroj elektřiny v zemi.
Ukrajinu tak bezpochyby čeká nejtěžší válečná zima od ruské invaze v únoru 2022.
Co se dočtete dál
- - Jak Rusové omezují ukrajinskou výhodu v dronech
- - Proč jsou pořád klíčové dodávky dělostřelecké munice pro Kyjev
- - Co vzkázal německý kancléř Zelenskému
