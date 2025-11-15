Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) údajně zmařila spiknutí ukrajinských a britských špionů, kteří se pokusili zlákat ruské piloty ke krádeži stíhačky MiG-31 vyzbrojené hypersonickou střelou Kinžal. V týdnu o tom informovala ruská státní média.
Tisková agentura RIA citovala FSB, která uvedla, že unesená stíhačka měla letět směrem k letecké základně NATO v rumunském městě Constanta, kde by ji mohla sestřelit protivzdušná obrana.
FSB, hlavní nástupce sovětské KGB, prohlásila, že Ukrajina a Británie plánovaly rozsáhlou „provokaci“ s využitím uneseného letounu a že ukrajinská vojenská rozvědka se pokusila naverbovat ruské piloty, aby stíhačku ukradli.
„Přijatá opatření zmařila plány ukrajinských a britských tajných služeb na rozsáhlou provokaci,“ citovala agentura prohlášení FSB.
Státní televize ukázala fotografie zpráv a nahrávek muže, který podle nich pracoval pro ukrajinskou a britskou rozvědku a nabídl ruskému pilotovi tři miliony dolarů za to, že s letounem přeletí do Evropy. Pilotovi bylo prý nabídnuto i občanství. Agentura Reuters nemohla toto tvrzení nezávisle ověřit.
Rusko opět masivně zaútočilo na Ukrajinu. Cílem byly jak obytné domy, tak energetická infrastruktura
Ruská střela Kinžal je balistická střela odpalovaná ze vzduchu, kterou Moskva označuje za hypersonickou. Je schopna dosahovat velmi vysokých rychlostí a manévrovat na letové dráze, což má ztěžovat sledování a zachycení protivzdušnou obranou.
Rusko dlouhodobě považuje Británii za svého hlavního nepřítele. Moskva obviňuje Londýn z podněcování války na Ukrajině a britskou rozvědku z pomoci Ukrajině při řadě operací hluboko uvnitř Ruska.
Británie označuje ruskou invazi na Ukrajinu za zábor území v imperiálním stylu. Londýn opakovaně varuje, že ruská rozvědka se snaží zasévat chaos v Británii a Evropě, aby podkopala demokracii.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist