Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) údajně zmařila spiknutí ukrajinských a britských špionů, kteří se pokusili zlákat ruské piloty ke krádeži stíhačky MiG-31 vyzbrojené hypersonickou střelou Kinžal. V týdnu o tom informovala ruská státní média.

Tisková agentura RIA citovala FSB, která uvedla, že unesená stíhačka měla letět směrem k letecké základně NATO v rumunském městě Constanta, kde by ji mohla sestřelit protivzdušná obrana.

FSB, hlavní nástupce sovětské KGB, prohlásila, že Ukrajina a Británie plánovaly rozsáhlou „provokaci“ s využitím uneseného letounu a že ukrajinská vojenská rozvědka se pokusila naverbovat ruské piloty, aby stíhačku ukradli.

„Přijatá opatření zmařila plány ukrajinských a britských tajných služeb na rozsáhlou provokaci,“ citovala agentura prohlášení FSB.

Státní televize ukázala fotografie zpráv a nahrávek muže, který podle nich pracoval pro ukrajinskou a britskou rozvědku a nabídl ruskému pilotovi tři miliony dolarů za to, že s letounem přeletí do Evropy. Pilotovi bylo prý nabídnuto i občanství. Agentura Reuters nemohla toto tvrzení nezávisle ověřit.

Ruská střela Kinžal je balistická střela odpalovaná ze vzduchu, kterou Moskva označuje za hypersonickou. Je schopna dosahovat velmi vysokých rychlostí a manévrovat na letové dráze, což má ztěžovat sledování a zachycení protivzdušnou obranou.

Rusko dlouhodobě považuje Británii za svého hlavního nepřítele. Moskva obviňuje Londýn z podněcování války na Ukrajině a britskou rozvědku z pomoci Ukrajině při řadě operací hluboko uvnitř Ruska.

Británie označuje ruskou invazi na Ukrajinu za zábor území v imperiálním stylu. Londýn opakovaně varuje, že ruská rozvědka se snaží zasévat chaos v Británii a Evropě, aby podkopala demokracii.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam