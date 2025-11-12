Ukrajinská armáda ze všech sil zápasí o strategické město Pokrovsk a přilehlé okolí. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza ale upozorňuje, že základní cíle, po kterých ruské impérium prahne, dosaženy nebyly. Únava podle něj aktuálně panuje na obou stranách konfliktu.
Host Zuzany Tvarůžkové se domnívá, že Pokrovsk už tentokrát skutečně nejspíš padne. „Nicméně ta situace, o které se bavíme, tady byla již před rokem a čtvrt. Bylo to v srpnu loňského roku, kdy média v celé západní Evropě psala, že Pokrovsk padne během desítek hodin. A nic takového se nestalo. Je vidět, že Ukrajina má pořád vůli, odhodlání a morálku se bránit.“
Těžké boje o Pokrovsk. Rusové jsou ve městě a snaží se ho obklíčit, podle ISW dosahují významných zisků
Situace v Pokrovsku je taková, že převaha vojáků je 8:1 pro Rusko. Pokud jde o klíčový prvek pro vedení boje na linii dotyku - drony - je to dokonce 10:1. „Ta převaha je fatální, ale v případě prohry to nebude katastrofa. Bude to problém především pro morální integritu Ukrajiny, protože je to určitý symbol.“
Případný pád Pokrovsku podtrhne důležitost zbylého území Donbasu. „Ukrajinci stihli za Pokrovskem postavit novou obrannou linii a mají ve své moci pevnostní, padesát kilometrů dlouhý pás měst, který je vyztužen protitankovými zákopy, ostnatým drátem, minovými poli…“
Pevnostní města, o kterých je řeč, nejsou budována pouhé tři roky války, ale již od roku 2014, připomíná expert. A právě teď se ukazuje, proč bylo tak důležité, že Ukrajina „neodevzdala“ Rusku celý Donbas, jak agresor nejednou požadoval. „Ukrajina začala tyto opěrné body opevňovat právě proto, že kdyby tato města padla, tak se před nepřítelem otevře velká rovná pláň, která sahá až k Dněpru,“ tvrdí.
