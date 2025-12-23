Ukrajinská armáda v úterý oznámila, že stáhla své vojáky z města Siversk v Doněcké oblasti. Píší to agentury. Podle ukrajinské armády měli Rusové ve městě převahu v počtu vojáků i techniky. Moskva oznámila již před zhruba dvěma týdny, že ruská armáda město dobyla, tehdy to ukrajinské úřady popřely.
Ruské jednotky podle ukrajinské armády nadále pokračují ve městě v ofenzivě, ačkoliv mají rozsáhlé ztráty. Používají k tomu menší úderné jednotky a využívají špatné povětrnostní podmínky. „Abychom ochránili životy našich vojáků a bojeschopnost našich jednotek, ukrajinští obránci se z oblasti stáhli,“ uvedla ukrajinská armáda o situaci ve městě. Podle ní však těžké boje pokračují v okolí města.
Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov již ve čtvrtek 11. prosince oznámil, že se ruské jednotky zmocnily města v Doněcké oblasti. Tehdy to však ukrajinské úřady odmítly. Ve válečných podmínkách nelze často protichůdná tvrzení znepřátelených stran bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
Siversk představuje jednu z posledních ukrajinských bašt na východě, které brání Rusům v postupu k posledním dvěma velkým městům v Donbasu, která dosud zůstávají pod ukrajinskou správou: Kramatorsku a Slavjansku. Siversk je od nich vzdálen asi 30 kilometrů na východ. Před válkou zde žilo asi 11 tisíc lidí.
