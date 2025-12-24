Nejnovější verze amerického plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Na dlouhodobém konsenzu ohledně územních otázek se však ukrajinští a američtí vyjednavači na víkendových jednáních dohodnout nedokázali. Ve vyjádření pro novináře to podle agentur uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že je připraven o citlivých otázkách jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem.
Nový dvacetibodový návrh mírové dohody Zelenskyj podle agentur AFP a AP popsal bod po bodu v úterý novinářům v Kyjevě, ale ke zveřejnění byl rozhovor uvolněn až ve středu ráno. Plán mimo jiné stanoví, že „linie rozmístění vojsk k datu uzavření této dohody je de facto uznanou kontaktní linií“. Taková situace by pak otevřela cestu k diskusím o vytvoření možných demilitarizovaných zón.
„Sejde se pracovní skupina, aby určila přesun sil nezbytný k ukončení konfliktu a aby definovala parametry možných budoucích zvláštních ekonomických zón,“ řekl Zelenskyj novinářům. Jednání mezi Kyjevem a Washingtonem však podle něj nevedla k dosažení konsenzu v citlivých územních otázkách. Moskva požaduje, aby se Kyjev vzdal bez boje zejména území v Doněcké oblasti, které je přitom stále pod kontrolou ukrajinské armády.
Tchaj-wan a Ukrajina: dvě ohrožené demokracie, které jsou příliš důležité na to, aby byly obětovány autoritářům
Zelenskyj v této souvislosti prohlásil, že je „připraven se setkat se Spojenými státy na úrovni lídrů k projednání citlivých otázek“. Ukrajinský prezident už v minulosti opakovaně vyzval k třístrannému setkání s Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Nová verze plánu dále podle Zelenského již nevyžaduje, aby Ukrajina formálně upustila od vstupu do Severoatlantické aliance. To je ale jeden z dlouhodobých a základních požadavků Moskvy. „Je na NATO, aby rozhodlo, zda chce Ukrajinu přijmout mezi své členy. A naše rozhodnutí je jasné. Upustili jsme od změny ukrajinské ústavy, která by zakotvila, že země do NATO nevstoupí,“ řekl Zelenskyj. Původní verze plánu vypracovaná Spojenými státy ve spolupráci s Ruskem požadovala od Kyjeva právní závazek, že se nestane členem obranné aliance.
Odpověď Moskvy na aktuální podobu mírového plánu, který je předmětem intenzivních jednání už zhruba měsíc a který Spojené státy představily Rusku v úterý, Kyjev očekává ještě dnes, dodal Zelenskyj. Ruská vojska vstoupila na Ukrajinu na Putinův rozkaz v únoru 2022.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist