Na jednáních mezi ukrajinskými a americkými vyjednávači v Miami o možnostech ukončení ruské invaze vzniklo několik návrhů dokumentů, mimo jiné o bezpečnostních zárukách či o rámci zastavení války. Na síti X to v úterý bez podrobností napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Víkendová jednání na Floridě označili Rusové, Američané i Ukrajinci za produktivní a konstruktivní krok k mírovému plánu prezidenta USA Donalda Trumpa, o zásadním posunu ale žádná ze stran nehovořila.
„Připraveno bylo několik dokumentů. Obzvláště pak dokumenty o bezpečnostních garancích pro Ukrajinu, o obnově a o základním rámci pro ukončení této války,“ oznámil Zelenskyj poté, co jej hlavní vyjednávač Rustem Umerov a šéf generálního štábu Andrij Hnatov seznámili s výsledky rozhovorů s Trumpovými zástupci.
Zelenskyj rovněž napsal, že každé kolo rozhovorů přispívá k ochraně ukrajinských zájmů a že Kyjev chce nadále konstruktivně spolupracovat. „Jsem také vděčný evropským partnerům za jejich podporu a koordinaci. Těšíme se na pokračování dialogu se Spojenými státy,“ uvedl.
Ukrajinský prezident dále poznamenal, že diplomacii musí doprovázet nezbytný tlak na Rusko a podpora Ukrajiny. „Děkuji všem, kdo podporují Ukrajinu,“ dodal.
Konkrétní pokrok v rozhovorech Američanů s Ukrajinci a Rusy není znám. Americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden v pátek před začátkem rozhovorů prohlásil, že řešení posledních otázek bývá nejtěžší. K největším sporným bodům zřejmě patří územní nároky Moskvy, která žádá, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu, tedy i regionů, které ruská armáda od invaze v únoru 2022 nedokázala dobýt.
Původní podobu mírového plánu považoval Kyjev i evropské země za příliš proruskou a navrhly úpravy, na některých bodech však dosud není shoda. Kyjev tvrdí, že Moskva jednání oddaluje a snaží se dobýt další území na východě Ukrajiny, Rusko oponuje, že míru brání požadavky Ukrajiny a Evropy.
