Několik politiků strany Alternativa pro Německo (AfD) se v nadcházejícím týdnu chystá na návštěvu Ruska. Cestu, jejíž součástí je mezinárodní konference uskupení rozvojových ekonomik BRICS v Soči, strana zdůvodňuje nezbytností zintenzivnit vztahy s Moskvou, informovala agentura DPA. AfD, kterou německá kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou, je nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu.
Do Soči se chystají poslanci Spolkového sněmu Steffen Kotré a Rainer Rothfuss. Kotré byl v minulém volebním období předsedou parlamentní skupiny, která měla na starosti vztahy s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Na konferenci, která se bude věnovat vztahu BRICS a Evropy, vystoupí Rothfuss s přednáškou. Kromě nich podle agentury DPA pojede do Ruska také předseda saské organizace AfD Jörg Urban a pravděpodobně i europoslanec AfD Hans Neuhoff.
Zpravodajský portál Tagesschau o poslancích Kotrém a Rothfussovi napsal, že jejich úzké vazby na Rusko jsou známé. Například Kotré navštívil Rusko už v roce 2018, kdy byl pozorovatelem během prezidentských voleb. Zatímco nezávislé organizace tehdy informovaly o machinacích, Kotré prohlásil, že k žádným nesrovnalostem nedošlo.
Rothfuss byl v Soči i minulý rok, tehdy se v tomto černomořském letovisku sešel s někdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem. Cesta tehdy v Německu vyvolala značný rozruch, protože Rothfuss se natočil v županu u relaxačního bazénu s horkou vodou, kde ironicky prohlásil, že toto je Rusko trpící pod západními sankcemi. Medveděv by se měl konference zúčastnit i letos, přinejmenším Rothfuss má v plánu se s ním sejít.
„Vnímáme německé zájmy, které spolková vláda už nesleduje: levné dodávky plynu, mírová diplomacie, kontakty se zástupci států BRICS,“ řekl agentuře DPA k cestě do Ruska Kotré. Zkratka BRICS zastupuje kromě Ruska i Brazílii, Indii, Čínu a Jižní Afriku, členy uskupení se ale v poslední době staly i další státy.
Němečtí politici dlouhodobě upozorňují, že AfD má velmi blízko k Rusku. Tato strana vystupuje mimo jiné proti německé zbrojní podpoře Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi. Do centra pozornosti se dostal i někdejší spolkový zákonodárce a nynější europoslanec za AfD Petr Bystroň, a to kvůli podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky. Evropský parlament jej v této kauze v květnu zbavil imunity. Bystroň, který je českého původu, loni ČTK řekl, že kauzu považuje za diskreditační kampaň.
