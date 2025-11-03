Ruští vojáci se usilovně snaží dobýt Pokrovsk na východě Ukrajiny. Pronikli již prakticky do všech čtvrtí, nelze ale ještě mluvit o tom, že by město ovládli, citovala agentura Unian jednoho z ukrajinských obránců tohoto strategického místa, vojáka 68. samostatné brigády, kterého označuje jen volacím znakem Hus. Město se podle něj přeměnilo v "šedou zónu", tedy zemi nikoho. Ruské ministerstvo obrany uvádí, že ruští vojáci pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u místního nádraží a odrážejí ukrajinské protiútoky.
Ukrajinský generální štáb ráno uvedl jen, že ukrajinští vojáci u Pokrovska odrazili 68 nepřátelských útoků, což je výrazně vyšší počet než na jakémkoliv jiném úseku více než tisíc kilometrů dlouhé frontové linie. Za uplynulých 24 hodin ukrajinské velení zaznamenalo celkem 162 bojových střetů.
Americký Institut pro studium války (ISW) usoudil, že ruské jednotky zřejmě upustily od útoků u Kosťantynivky, aby se soustředily na dokončení dobytí Pokrovska a Myrnohradu. Ruská útočná taktika u Pokrovska vede podle ISW k velkým ztrátám.
Rusové se snaží pronikat do dalších částí Pokrovska z jižní a jihozápadní části města, kde se snaží upevnit své postavení, uvedl voják Hus v ukrajinské televizi. "Skutečně jsme zaznamenali nepřítele prakticky ve všech čtvrtích města," řekl. Rusové podle něj operují ve skupinkách čítajících jen několik vojáků. Situace na bojišti je nestabilní, jednotlivé pozice mohou přecházet z jedněch do druhých rukou. Současně se ruské síly snaží svými útoky z jihozápadu a severovýchodu úplně obklíčit ukrajinské síly ve městě, ale k uzavření tohoto "pytle" mají "ještě hodně daleko", tvrdil.
Čert vem Rusko. Tohle bude sakra velký průšvih, varuje před Putinovými plány Just
I přes ukrajinské protiútoky, které měly ulehčit situaci obráncům Pokrovska, se Rusům podařilo dosáhnout dalšího postupu, napsal Unian s odvoláním na analytiky projektu DeepState, který je pokládaný za blízký ukrajinské armádě.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruští vojáci u Pokrovska (označovaném ruským názvem Krasnoarmějsk) odrazili deset ukrajinských útoků, jejichž cílem bylo vyprostit obklíčené vojáky ve městě, a pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u železničního nádraží a v blízké průmyslové zóně.
Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
Pokrovsk představuje důležité logistické centrum pro zásobování ukrajinských vojsk v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku.
Moskva zesiluje ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatického úsilí o ukončení války na Ukrajině. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
