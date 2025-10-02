Izraelská armáda v noci na čtvrtek a ráno zastavila téměř všech 44 lodí mezinárodní flotily, která chtěla prolomit izraelskou blokádu a dopravit humanitární pomoc do Pásma Gazy, sužovaného už dva roky válkou. Vyplývá to ze stránek, jež mapují plavbu skupiny Global Sumud Flotilla, do které se zapojilo pět stovek aktivistů z více než 40 zemí. Podle tohoto webu nyní směřují ke Gaze už jen čtyři plavidla. Zadržení jsou převáženi do Izraele, odkud budou vyhoštěni. Dobrovolně by podle italského ministra zahraničí Antonia Tajaniho mohli odletět do Evropy v pátek, ale ti, kteří odmítnou, budou čekat na nařízení soudů, což může trvat dva až tři dny, napsala agentura ANSA.
Šéf italské diplomacie v italském parlamentu také řekl, že izraelská armáda zadržela 22 Italů a že izraelské námořnictvo do akce proti flotile nasadilo přes 16 lodí.
Izraelská vláda od vyplutí flotily 1. září z Barcelony opakovaně varovala, že aktivisty nenechá doplout k Pásmu Gazy, kde vede ofenzivu proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás v odvetě za jeho útok na Izrael. Válka začala 7. října 2023 útokem Hamásu na Izrael, mnozí ale označují izraelskou odvetu za zcela nepřiměřenou.
Řada zemí izraelský zásah proti humanitární flotile odsoudila. „Jde o mírumilovné občany, kteří neměli jiný cíl než dovézt humanitární pomoc, a proto pro nikoho nepředstavovali hrozbu,“ řekl v televizi TVE španělský ministr zahraničí José Manuel Albares. Podle něj bylo na lodích ve flotile 65 Španělů, není ale jasné, kolik jich bylo už zadrženo. Albares také oznámil že si předvolá chargé d’affaires izraelského velvyslanectví v Madridu. Izrael nemá ve Španělsku velvyslance od května 2024, kdy španělská vláda uznala Stát Palestina.
Demonstrace v řadě zemí
Také brazilské ministerstvo zahraničí odsoudilo akci izraelské armády proti flotile a uvedlo, že Izrael porušil práva pokojných demonstrantů. Flotily se účastnilo i 15 Brazilců, včetně poslankyně Luizianne Linsové, napsala AFP. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, stejně jako španělský premiér Pedro Sánchez označují izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy za genocidu, což Izrael odmítá s tím, že pouze brání svou zemi.
Zásah proti flotile odsoudil také Hamás a další dlouhodobý nepřítel Izraele Írán, jehož ministerstvo zahraničí hovoří o teroristickém činu a jasném porušení mezinárodního práva. Izraelský postup odsoudily také například Chile, Bolívie či Kolumbie, jejíž dvě občanky v noci na čtvrtek Izrael také zadržel. Kolumbijský prezident Gustavo Petro zákrok proti flotile označil za zločin a vyhostil ze země izraelské diplomaty.
Zadržení posádek flotily odsoudilo rovněž turecké ministerstvo zahraničí; istanbulská prokuratura oznámila zahájení vyšetřování zatčení 24 tureckých občanů účastnících se humanitární flotily do Gazy.
Kvůli izraelskému postupu proti flotile se ve středu večer konaly v řadě zemí demonstrace, mimo jiné v Ankaře, mexické metropoli, Bogotě, Buenos Aires, Madridu či v italské Neapoli a Římě. V Itálii protesty pokračují i ve čtvrtek a na pátek největší italské odbory vyhlásily generální stávku na znamení solidarity s mezinárodní flotilou.
Skupinu Global Sumud Flotilla tvoří podle AP téměř 50 lodí se zhruba 500 lidmi. Jsou mezi nimi i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, vnuk někdejšího jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely Mandla Mandela a několik evropských zákonodárců.
