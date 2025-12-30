Americký prezident Donald Trump a další představitelé USA dali v pondělí při jednáních s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem najevo znepokojení nad izraelským počínáním na okupovaném Západním břehu Jordánu. Píší to servery Axios a The Times of Israel s odkazem na americké diplomatické zdroje. Samotný Trump novinářům řekl, že o Západním břehu Jordánu se s Netanjahuem dlouze bavili.
Podle serveru The Times of Israel se obavy týkají násilí židovských osadníků vůči Palestincům, rozšiřování osad a zadržování daní, které Izrael vybírá pro Palestinskou samosprávu. Podle serveru Axios Trump Netanjahua požádal, aby se vyvaroval provokativních kroků a situaci uklidnil.
Trump uvedl, že s premiérem o Západním břehu dlouze a rozsáhle diskutovali. Poznamenal také, že se neshoduje na 100 procent s izraelskou politikou. Podle zdroje z Bílého domu, který cituje server Axios, se Netanjahu velmi silně vymezil proti násilí osadníků a slíbil, že izraelské úřady budou proti němu výrazněji zasahovat.
Rok 2026 na Blízkém východě: Naděje pro Pásmo Gazy i Sýrii, Izrael bude volit mezi vůdcem a demokracií
Minulý týden skupina 14 zemí, mezi kterými byly Francie, Británie či Německo, vyzvala izraelskou vládu, aby zrušila své plány na rozšíření židovských osad na Západním břehu Jordánu. Podle nich záměr porušuje mezinárodní právo a rezoluce OSN. Státy se přihlásily k dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci.
Izrael podniká na Západním břehu Jordánu útoky, které vysvětluje jako zásahy proti terorismu. Současná vláda schválila rozšiřování židovských osad, což má podle jejího mínění zabránit vzniku životaschopného palestinského státu s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Osadníci mají velké zastání u krajně pravicových vládních stran. Vedle toho izraelské úřady nepředávají Palestinské samosprávě vybrané daně, což orgán dostalo na pokraj finančního kolapsu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist