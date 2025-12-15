Je mu třiačtyřicet let, prodává ovoce a video s ním obletělo svět. Holýma rukama se pustil do islamistického teroristy, který pálil do židovského shromáždění na pláži Bondi v australském Sydney. Jmenuje se Ahmed al Ahmed, má australské občanství, syrský původ a co do víry je muslim. Teď je v nemocnici, kde se zotavuje ze zranění ruky. Podle médií ale u jedné operace nezůstane. Dárci se proto na statečného prodavače skládají.

„Můj syn je opravdový hrdina. Sloužil u policie a proto instinktivně brání ohrožené,“ uvedl Ahmedův otec Muhammad v rozhovoru pro stanici ABC News. Média se od příbuzných dozvěděla, že Ahmed pochází ze syrského Idlíbu, i když se původně objevily spekulace o libanonském, ba nearabském původu. V Austrálii žije od roku 2006 a jeho rodiče za ním přijeli teprve před několika měsíci.

