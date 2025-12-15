Je mu třiačtyřicet let, prodává ovoce a video s ním obletělo svět. Holýma rukama se pustil do islamistického teroristy, který pálil do židovského shromáždění na pláži Bondi v australském Sydney. Jmenuje se Ahmed al Ahmed, má australské občanství, syrský původ a co do víry je muslim. Teď je v nemocnici, kde se zotavuje ze zranění ruky. Podle médií ale u jedné operace nezůstane. Dárci se proto na statečného prodavače skládají.
This is the footage of the bystander named Ahmed al Ahmed --a 43-year-old Sydney local who is Muslim and owns a fruit shop in Sutherland. He was shot twice himself. He is being praised on Australia media as saving lives of Jewish Australians during the terrorist attack: pic.twitter.com/RJf7mripp3— (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) December 14, 2025
„Můj syn je opravdový hrdina. Sloužil u policie a proto instinktivně brání ohrožené,“ uvedl Ahmedův otec Muhammad v rozhovoru pro stanici ABC News. Média se od příbuzných dozvěděla, že Ahmed pochází ze syrského Idlíbu, i když se původně objevily spekulace o libanonském, ba nearabském původu. V Austrálii žije od roku 2006 a jeho rodiče za ním přijeli teprve před několika měsíci.
Co se dočtete dál
- Kdo a proč vraždil v Sydney
- Jak vzrost počet antisemitských incidentů v Austrálii
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.