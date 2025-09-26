Ruské armádě se při její jarní a letní ofenzivě nepodařilo dosáhnout jejích cílů. Podle agentury Reuters to řekl hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj a dodal, že Rusové na bojišti ve srovnání s Ukrajinci používají dvojnásobek dělostřelecké munice.
„Dá se říct, že ruskou jarní a letní ofenzivu se podařilo účinně narušit,“ uvedl Syrskyj před novináři. Ruské armádě se podle něho nepodařilo vytvořit nárazníkovou zónu na ukrajinské straně hranice v Sumské a Charkovské oblasti.
Ruské ministerstvo obrany ohlásilo, že jeho jednotky obsadily Junakivku, která leží v Sumské oblasti na velkém silničním tahu vedoucím k ruské hranici. Toto tvrzení do značné míry potvrzuje mapa projektu DeepState, který dlouhodobě sleduje vývoj na frontě. Napjatá je v poslední době i situace v Kupjansku v Charkovské oblasti.
Reuters píše, že cílem Ruska je získat kontrolu nad celou východoukrajinskou Doněckou oblastí, kde ruská armáda ovládá více než 70 procent území a pomalu postupuje.
Plameňák útočí. Tajemství největší ukrajinské řízené střely odhaleno, je v něm výrazná česká stopa
Rusko podle Syrského od léta používá novou taktiku „tisíců zářezů“, která spočívá ve velkém počtu malých útoků pěchoty. „Jde o nasazení velkého počtu malých útočných skupin naráz – čtyř až šesti vojáků, kteří využívají terén, rokle, zalesněná místa s hlavním cílem proniknout co nejhlouběji na naše území,“ popsal Syrskyj. Tyto malé skupiny útočí v ukrajinském týlu a snaží se narušovat zásobovací cesty a rotaci jednotek.
Podle agentury AP hlavní velitel ukrajinské armády připustil, že frontová linie se za uplynulý rok prodloužila asi o 200 kilometrů na skoro 1250 kilometrů. Do boje je nasazených zhruba 712 tisíc ruských vojáků.
Nově utvořené ukrajinské dronové síly, které využívají stále sofistikovanější bezpilotní letouny, za méně než dva měsíce podnikly na cíle v Rusku 85 útoků, z toho 33 na vojenské cíle a 52 na výrobny zbraní, munice, raketového paliva nebo dronů, uvedl Syrskyj. Dodal, že tyto útoky také brzdí logistiku a zásobování armády nepřítele a způsobují v Rusku nedostatek pohonných hmot.
