Ukrajinská armáda při protiofenzivě u města Dobropillja v Doněcké oblasti osvobodila sedm obcí a 160 kilometrů čtverečních území, uvedl ve čtvrtek na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že vojáci devět obcí a 170 kilometrů čtverečních „vyčistili“ od okupačních vojsk. Rozdíl nevysvětlil, neuvedl ani časový úsek, kterého se vojenská operace týká. Ukrajinci podle něj při protiofenzivě zajali téměř sto ruských vojáků.
„Vojáci krok za krokem osvobozují naši zemi: Od začátku operace už 160 čtverečních kilometrů a sedm obcí, více než 170 čtverečních kilometrů a devět obcí vyčistili od okupantů,“ napsal ukrajinský prezident v příspěvku na sociální síti, kde informoval, že se setkal s vojáky, kteří se účastní protiofenzivní operace u Dobropillje, a hlavní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj ho informoval o vývoji bojů.
„Zajato bylo téměř sto okupantů a jen v těchto týdnech Rusové zaznamenali tisíce ztrát, zraněných a mrtvých,“ dodal Zelenskyj. „Naše síly ve skutečnosti připravují okupanta o příležitost provést plnohodnotnou útočnou operaci, kterou dlouho plánovali a počítali s ní,“ řekl ve vyjádření na videu podle agentury Reuters.
Moskva se zatím k jeho sdělení nevyjádřila. Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov podle agentury Reuters o něco dříve tvrdil, že ruské síly postupují na všech frontách a Ukrajinci se snaží neúspěšně zastavit postup Rusů a převzít iniciativu. Vyjádřil se tak po návštěvě invazních jednotek na bojišti.
Podobná prohlášení stran konfliktu nelze bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět. Moskva ovšem okupuje asi pětinu ukrajinského území a v poslední době invazní síly na východě země podle dostupných informací za cenu vysokých ztrát pomalu postupovaly. Tento týden ukrajinská armáda oznámila, že „vyčistila“ od nepřítele obec Pankivka, která leží nedaleko Dobropillje a Pokrovsku. Rusko ve stejný den hlásilo dobytí vsi Olhivske v Záporožské oblasti.
