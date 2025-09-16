Spojené státy budou deportovat držitele víz, kteří oslavovali zabití konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, jenž byl minulý týden zastřelen ze střechy při debatě v areálu univerzity v Utahu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio to oznámil v příspěvku na sociální síti X s tím, že proces rušení víz již začal. Rubio oznámení učinil v době, kdy lidé napříč Spojenými státy čelí profesním důsledkům za komentáře nebo reakce na sociálních sítích týkající se Kirkovy smrti, píše server Axios.
„Amerika nebude hostit cizince, kteří oslavují smrt našich občanů. Probíhá rušení víz. Pokud jste zde na základě víza a oslavujete veřejné zavraždění politické osobnosti, připravte se na to, že budete deportováni. V této zemi nejste vítáni,“ napsal v pondělí večer (v úterý 4:54 našeho času) Rubio.
Internetová skupina Charlie Kirk Data Foundation zároveň vytvořila databázi uživatelů sociálních sítí, kteří podle ní Kirka kritizovali nebo oslavovali jeho smrt, informuje Axios. Skupina tvrdí, že do nedělního večera identifikovala na 60 tisíc lidí, a vyzývá, aby jí lidé „poskytli údaje pro Charlieho“. Anonymní organizátoři uvedli, že jejich cílem je „odstranit levicové radikály“ a přeměnit personální skladbu vysokých škol, bezpečnostních složek, vlády, zdravotnictví, byrokracie či právních a finančních institucí.
Smrt Charlieho Kirka slouží Trumpovi jako záminka pro vyrovnání účtů s radikální levicí
Řada osob byla v USA kvůli komentářům o Kirkovi v zaměstnání suspendována, či dokonce propuštěna. Politický analytik stanice MSNBC Matthew Dowd přišel o práci poté, co o Kirkově smrti řekl, že nenávistná slova vedou k nenávistným činům. Komentátorka deníku The Washington Post Karen Attiahová podle serveru Axios uvedla, že byla propuštěna za to, že se vyjádřila proti politickému násilí, dvojím rasovým standardům a apatii Ameriky ke zbraním.
Prezident Donald Trump v souvislosti s atentátem na Kirka obvinil „radikály z levice“ a uvedl, že bude stíhat každého, kdo se podílel na této „zrůdnosti“. Trump rovněž prohlásil, že se zaměří na další politické násilí, včetně organizací, které ho financují a podporují. Členové jeho administrativy se k jeho postoji připojili. Ministr dopravy Sean Duffy například pochválil leteckou společnost United Airlines za propuštění pilota, který Kirka kritizoval.
Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Kirkova vystoupení a debaty na univerzitách po celé zemi běžně přitahovaly davy lidí. Konzervativní aktivista měl na sociální síti X 5,2 milionu sledujících a byl moderátorem populárního podcastu The Charlie Kirk Show.
Úřady v souvislosti s atentátem na Kirka zatkly dvaadvacetiletého Tylera Robinsona, který je podle státních záznamů registrovaným voličem, avšak není členem žádné politické strany. Guvernér Utahu Spencer Cox podle deníku The New York Times v neděli uvedl, že podezřelý je zastáncem „levicové ideologie“.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist