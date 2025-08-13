Při pátečním jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem musí být zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Po videokonferenci evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropané si podle něj přejí, aby Trump při jednání s Putinem uspěl. Podle Zelenského si ale ruský prezident mír na Ukrajině nepřeje.
Německý kancléř Merz svolal na středu tři videokonference. První z nich se zúčastnili on, Zelenskyj, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb a polský premiér Donald Tusk. Připojili se k nim také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Politici na schůzce ladili pozici na následující schůzku s Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Při jednání s Američany Polsko podle prezidentské kanceláře zastupoval prezident Karol Nawrocki.
Kde jsme my Evropané? Proč jen čekáme na dohodu Trumpa s Putinem a na budoucnost války na Ukrajině nemáme vliv
Podle Merze bylo jednání s americkým prezidentem konstruktivní. Dodal, že Evropa dělá vše, co je v jejích silách, aby „nastavila výhybku správným směrem“. Prioritou podle něj je, aby na pátečním summitu na Aljašce byly zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Evropané si podle Merze přejí, aby jednání byla úspěšná a vedla k příměří na Ukrajině. Německý kancléř zároveň vyloučil právní uznání okupace ukrajinských území Ruskem. „Hranice v Evropě se nesmějí posouvat násilím,“ řekl.
Zelenskyj: Putin si mír nepřeje
Pokud se na rusko-americkém summitu nepodaří dosáhnout pokroku, je podle Merze nutné zvýšit na Rusko tlak. Zelenskyj, který dorazil do Berlína a vystoupil s Merzem na tiskové konferenci, řekl, že by měly být na Rusko uvaleny další sankce. Zároveň dodal, že si podle něj Putin mír nepřeje.
Evropané se podle Merze s Trumpem mimo jiné dohodli, že po jednání s Putinem šéf Bílého domu o výsledcích informuje nejprve Zelenského a potom i evropské politiky. „Máme naději, že nastane mír,“ řekl také Merz.
Po jednání Evropanů s Trumpem a po tiskové konferenci je na programu třetí videokonference, na které budou účastníci virtuální schůzky s Američany informovat o jejím výsledku členy takzvané koalice ochotných, tedy skupiny států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Její součástí je také Česko, za které se virtuální schůzky zúčastní premiér Petr Fiala.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist