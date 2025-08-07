Američané získávají přibližně 55 procent z denního příjmu kalorií z vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Uvádí to americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ve své zprávě. Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší už dříve přislíbil přísnější regulaci nezdravých produktů tohoto typu, které jsou často cenově dostupné a zároveň chutné, napsal deník The Washington Post (WP).
Je to podle agentury AP poprvé, co CDC potvrdila vysokou úroveň spotřeby vysoce průmyslově zpracovaných potravin (anglicky ultra-processed food) ve Spojených státech. Výzkum již řadu let ukazuje, že tyto potraviny tvoří velkou část stravy Američanů, zejména dětí a teenagerů.
„Konzumujeme jed a pochází především z těchto vysoce průmyslově zpracovaných potravin,“ prohlásil letos Kennedy na stanici Fox News.
Děti do osmnácti let konzumují více kalorií z těchto produktů než dospělí, podle nové zprávy téměř 62 procent oproti 53 procentům. Průmyslově vyráběné potraviny jsou podle studií rizikovými faktory pro chronická onemocnění, která zkracují délku života obyvatel Spojených států.
Nejčastější zdroje těchto kalorií tvoří hamburgery, sendviče, sladké pečivo, slané pochutiny, pizza a slazené nápoje.
Záleží na věku i výši příjmů
Malé děti podle zprávy konzumují méně kalorií z vysoce průmyslově zpracovaných potravin než starší děti. Dospělí ve věku šedesát let a starší konzumují méně kalorií z těchto zdrojů než mladší dospělí. Dospělí s nízkými příjmy konzumují více potravin toho typu než ti s vyššími příjmy.
CDC analyzovalo data shromážděná od srpna 2021 do srpna 2023 a porovnalo výsledky s vývojem za posledních deset let.
Spotřeba vysoce průmyslově zpracovaných potravin během posledních deseti let mírně klesla. U dospělých celkový příjem kalorií z těchto zdrojů klesl přibližně z 56 procent v letech 2013 až 2014 a u dětí z téměř 66 procent mezi lety 2017 a 2018.
Nová zpráva CDC použila nejběžnější definici těchto potravin založenou na čtyřstupňovém systému Nova, který vyvinuli brazilští vědci a který klasifikuje potraviny podle míry jejich zpracování. Vysoce průmyslově zpracované potraviny bývají velmi chutné, vysoce kalorické, mají nízký obsah vlákniny a obsahují málo nebo žádné celozrnné složky, zároveň mají vysoký obsah soli, sladidel a nezdravých tuků, stojí ve zprávě.
