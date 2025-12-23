Kdo řídí americkou zahraniční politiku a především postoj USA k válce na Ukrajině? Podle médií panuje ve Washingtonu tvrdý boj mezi ministrem zahraničí Marcem Rubiem a zvláštním prezidentským vyjednavačem Stevem Witkoffem. Liší se i v pohledu na řešení východoevropské války: podle insiderů, které oslovila stanice NBC, je Witkoff „pro Rusy darem z nebes“. Ministr Rubio – podobně jako někteří republikánští kongresmani – naopak prosazuje tvrdší postoj vůči Moskvě.
Wherever possible, Europe should try to boost Rubio's standing while undermining the role of Witkoff & Kushner in negotiations. Make it really hard for Witkoff to get appointments, invite Rubio. Rubio is not a great partner, but at least he is not Putin's errand boy like Witkoff. pic.twitter.com/meL4zmj9VO— Janis Kluge (@jakluge) December 22, 2025
