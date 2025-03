V Evropě zuří největší konflikt od druhé světové války a Trump s Putinem si telefonují o hokeji, mohl by se někdo podivovat. Byl by to omyl, nepochopení toho základního, o co Putinovi jde. Hokej je k tomu samozřejmě jen prostředkem – podle Kremlu se oba prezidenti domluvili, že se ve Spojených státech a Rusku uskuteční zápasy nejlepších hokejistů obou zemí.

V Česku někdy pohrdavě říkáme, že Rusko nepatří do Evropy, mluvíme o Rusech jako o hordách asijských nájezdníků, které je potřeba zahnat někam do daleké stepi. Význam takových emocionálních prohlášení není žádný – sám Vladimir Putin a jeho režim vidí Rusko jako evropské, navzdory tomu, že o Evropě v posledních letech mluví jako o morálně zkaženém a upadajícím kontinentu. Putin nechce pryč z Evropy, chce Evropu utvářet, spolurozhodovat o ní. Donald Trump, aspoň zatím, mu k tomu otevírá dveře dokořán. Bohužel (nejen) pro nás.

