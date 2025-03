Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil velitelství americké armády pro kybernetický prostor, aby zastavilo útočné kybernetické operace proti Rusku. Krok je zřejmě součástí širšího úsilí Washingtonu o zapojení ruského prezidenta Vladimira Putina do rozhovorů o Ukrajině a do nového vztahu se Spojenými státy, píše deník The New York Times.

Hegsethovy pokyny, které jsou součástí přehodnocení všech operací proti Rusku, nebyly veřejně vysvětleny. Ministr je však podle NYT vydal ještě před páteční konfrontací prezidenta Donalda Trumpa a jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského ohledně Ukrajiny a mírových rozhovorů s Ruskem v oválné pracovně.

Přesný rozsah a trvání příkazu ministerstva obrany nejsou jasné, hranice mezi útočnými a obrannými kybernetickými operacemi je navíc často mlhavá, připomíná deník. Zachování přístupu k hlavním ruským sítím pro špionážní účely je však podle NYT zásadní pro pochopení Putinových záměrů při vyjednávání o Ukrajině a pro sledování sporů uvnitř Ruska o tom, na jakých podmínkách trvat a kde ustoupit.

Podle někdejších amerických činitelů je běžné pozastavení podobných operací v době citlivých diplomatických vyjednávání. Trumpův a Hegsethův ústup od útočných kybernetických operací proti Rusku je však podle deníku riskantní, protože počítá s tím, že Putin bude krok opětovat a poleví v takzvané stínové válce proti USA a jejich tradičním spojencům v Evropě.

Rusko se v prvních týdnech Trumpovy nové vlády nadále pokoušelo proniknout do amerických sítí, tvrdí američtí představitelé. Toto úsilí je však pouze součástí širší ruské kampaně. V uplynulém roce se zvýšil počet ruských útoků prostřednictvím vyděračských programů, takzvaného ransomwaru, na americkou infrastrukturu, nemocnice a města. Podle zpravodajských služeb jde z velké části o trestné činy, které ruské tajné služby schválily, nebo je ignorovaly.

V Evropě se v uplynulém roce zvýšil počet pokusů o sabotáže. Existují podezření na ruské pokusy o přerušení komunikačních kabelů, Ruskem řízené exploze a pokusy o atentát, včetně plánu zavraždit ředitele německého zbrojního koncernu Rheinmetall, který dodává zbraně Ukrajině. Spojené státy dosud hrály ústřední roli v pomoci Evropě v boji proti ruským sabotážím, často v rámci tajných kybernetických operací. Tato spolupráce by však nyní mohla být ohrožena, dodává list.