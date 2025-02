Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj chce koncem týdne navštívit Washington, aby podepsal dohodu o ukrajinských kritických surovinách. Napsala to agentura Reuters, podle níž je dohoda zásadní pro udržení americké podpory Ukrajiny, která se již tři roky brání ruské agresi. Agentura AP napsala, že podle ukrajinských představitelů Kyjev souhlasil s parametry hospodářské dohody s USA a že do ní vkládá naději, že udrží americkou pomoc. Podle zdrojů Reuters se zástupci USA a Ukrajiny na podmínkách návrhu dohody již shodli a Zelenskyj do Washingtonu odcestuje v pátek.

„Slyšel jsem, že dorazí v pátek,“ řekl Trump o Zelenském novinářům. „Rozhodně mi to nevadí... a že by to chtěl podepsat se mnou. A chápu, že je to velká věc, velmi velká věc,“ dodal šéf Bílého domu. Na otázku, co Ukrajina dostane na oplátku, Trump podle serveru BBC odpověděl „právo pokračovat v boji“. „Jsou velmi odvážní... bez Spojených států a jejich peněz a vojenského vybavení by tato válka skončila velmi rychle,“ dodal.

Zelenskyj mezitím na sociálních sítích poděkoval spojencům za podporu, ale dohodu o nerostech nezmínil. Poznamenal mimo jiné, že hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který jej informoval o výsledku svého pondělního setkání s Trumpem v Bílém domě.

Trump tvrdí, že usiluje o rychlé uzavření míru mezi Ukrajinou a Ruskem a zároveň o dohodu, která by USA zajistila podíl na ukrajinském nerostném bohatství. Ta by podle něj Spojeným státům kompenzovala dosavadní pomoc Kyjevu v obraně proti Rusku.

Dohoda o ukrajinských vzácných zeminách byla podle Trumpa v podstatě již vyjednána. Trumpova snaha rychle ukončit ruské tažení na Ukrajině však vyvolává obavy z přílišných ústupků ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, které by v dlouhodobém horizontu ohrozily nejen bezpečnost Ukrajiny, nýbrž i Evropy obecně, a změnily by geopolitické uspořádání.

Podle Reuters není jasné, zda dohoda o nerostech přinese Ukrajině ze strany USA konkrétní bezpečnostní záruky, o něž Kyjev usiluje, ani zda se Washington zavázal poslat další vojenskou pomoc. Podle jednoho ze zdrojů Reuters se o budoucích amerických zbrojních dodávkách Kyjevu stále jedná. O tom, že se obě strany shodly na obsahu návrhu, nejprve s odkazem na ukrajinskou vicepremiérku Olhu Stefanišynovou informoval deník Financial Times (FT). Agentura AFP krátce nato uvedla totéž s odkazem na nejmenovaný ukrajinský zdroj a vzápětí s odvoláním na své zdroje informaci přinesla také další velká světová média, včetně agentur Reuters, AP a Bloomberg.

Trump novinářům podle Reuters řekl, že na Ukrajině budou muset v nějaké podobě fungovat mírové síly, pokud dojde k dohodě o ukončení konfliktu. Rusko však odmítlo přistoupit na nasazení sil Severoatlantické aliance na ukrajinském území.

Ukrajina má významná ložiska důležitých prvků a nerostů, od lithia po titan, které jsou nezbytné pro moderní technologie a jsou velmi žádané v celosvětovém boji o zdroje. Má také značné zásoby uhlí, ropy, plynu a uranu, byť většina z nich se nachází na území pod ruskou kontrolou.

Mezi Trumpem a Zelenským došlo minulý týden k ostré a veřejné výměně názorů. Šéf Bílého domu označil Zelenského za „diktátora bez voleb“ a vyzval jej k rychlému jednání, pokud nechce přijít o svou zem. Ukrajinský prezident naopak o Trumpovi prohlásil, že žije „v dezinformační bublině“.

Setkání ukrajinského prezidenta s Trumpem podle jednoho ze zdrojů Reuters, který si přál zachovat anonymitu, navrhl Bílý dům. Podle tohoto zdroje se vyjednavači na obou stranách shodli na návrhu dohody a doporučili ji podepsat. Jiný zdroj obeznámený se záležitostí uvedl, že Zelenskyj se možná ve Washingtonu setká se zákonodárci, ale že harmonogram návštěvy se ještě mění.

První návrh dohody o nerostném bohatství ovšem Zelenskyj odmítl podepsat, neboť podle něj neobsahoval bezpečnostní záruky. Dodal, že Ukrajinu nemůže prodat s tím, že podle původní dohody by USA získaly ukrajinské vzácné nerosty v hodnotě 500 miliard dolarů (asi 12 bilionů Kč) výměnou jen za dosud poskytnutou válečnou pomoc. Tato částka navíc podle Zelenského skutečné výši americké pomoci ani neodpovídá.