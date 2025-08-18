Ve formálním, ale vojensky střiženém obleku a s dopisem od manželky Oleny pro Melanii Trumpovou otevřel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pondělní jednání s Donaldem Trumpem. Ten mu předložil návrh na mír mezi Ukrajinou a Ruskem, který domluvil v pátek na setkání s Vladimirem Putinem na Aljašce.
Zelenského, i kvůli minulé diplomatické katastrofě během únorového jednání, přijelo do Bílého domu podpořit sedm lídrů evropských zemí, EU a NATO. Šlo o narychlo svolaný summit, který nemá v historii obdoby a který měl šanci posunout výrazně jednání o míru na Ukrajině. První podmínkou bylo, aby Zelenskyj zvládl veřejnou část schůzky s Trumpem.
