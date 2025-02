Francie ve čtvrtek dodala na Ukrajinu první stíhačky Mirage 2000. Na síti X o tom informoval francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu. Francouzský prezident Emmanuel Macron loni v červnu oznámil, že Francie poskytne Ukrajině vzdorující ruské invazi bojové letouny Mirage 2000-5.

"Prezident Emmanuel Macron ohlásil ohlásil 6. června 2024, že Ukrajina dostane francouzské Mirage 2000. První z nich dnes dorazily na Ukrajinu," napsal Lecornu. "S ukrajinskými piloty, kteří získali několikaměsíční výcvik ve Francii, budou stíhačky pomáhat s obranou ukrajinského nebe," dodal.

Macron loni v červnu neupřesnil, kolik letounů Ukrajina získá. Prezident tehdy rovněž odmítl, že by poskytnutí stíhaček znamenalo vystupňování konfliktu či zapojení Francie do války. Zdůraznil, že Francie má právo podpořit Ukrajinu v obraně před ruskou agresí. Moskva, která svého souseda před třemi lety bez vyprovokování napadla, vždy dodávky západních zbraní kritizovala jako přilévání oleje do ohně. Vždy také uváděla, že to situaci na bojišti nijak nezmění.

Kyjev už dříve získal letouny F-16. Ty se staly prvními stíhačkami západní konstrukce, které Ukrajina obdržela. Tyto stroje napadené zemi slíbily Belgie, Dánsko, Nizozemsko a Norsko. Ukrajina už několik dodávek obdržela, většina z asi osmi desítek slíbených letounů bude ale zřejmě k dispozici až za několik let.

O nejméně jednu stíhačku F-16 již Ukrajina přišla. Stalo se tak koncem loňského srpna při odrážení útoku ruských střel a dronů, pilot tehdy zahynul.

Ukrajina od spojenců obdržela také stíhačky sovětské konstrukce. Například Slovensko předloni darovalo Ukrajině své stroje MiG-29, které vyřadilo ze služby. Současný slovenský ministr obrany Robert Kaliňák to přirovnal k vlastizradě.