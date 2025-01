Ukrajina se domnívá, že severokorejští vojáci byli staženi z bojiště v Kurské oblasti kvůli těžkým ztrátám, které utrpěli v bojích s ukrajinskými silami v regionu na západě Ruska. Uvedla to v pátek agentura AFP. Na možnou přestávku v nasazení severokorejských sil nejprve upozornil americký list The New York Times (NYT).

„V posledních třech týdnech jsme nezaznamenali ani nezjistili žádnou aktivitu nebo ozbrojené střety se Severokorejci. Proto se domníváme, že byli staženi kvůli těžkým ztrátám, které utrpěli,“ řekl AFP mluvčí ukrajinských speciálních sil, plukovník Oleksandr Kindratenko, v odpovědi na dotaz ohledně zprávy NYT o stažení severokorejských vojáků z frontové linie. Podle zdrojů deníku nebyli severokorejští vojáci zpozorováni na frontě asi dva týdny.

Kindratenko podle portálu Ukrajinska pravda upozornil, že může hovořit pouze o úseku fronty, na kterém jsou nasazeni bojovníci speciálních sil. Mluvčí Kremlu Dmitrj Peskov se podle agentury DPA odmítl ke zprávám o stažení Severokorejců vyjádřit.

NYT upozornil, že severokorejští vojáci by mohli být znovu nasazeni do boje po dalším výcviku, zlepšení způsobu nasazení a po dalších opatřeních ke zmenšení ztrát.

Do pohraničí Kurské oblasti na počátku srpna překvapivě vpadly ukrajinské jednotky. Ruským silám se je dosud nepodařilo vytlačit zpět za hranice, a to ani za pomoci vojáků vyslaných z KLDR. Jejich počet rozvědka odhadovala na asi 11 tisíc. Do boje byli nasazeni loni na přelomu října a listopadu. Kyjev a jeho spojenci se obávali významné eskalace války. Ale během tří měsíců řady Severokorejců prořídly na polovinu, tvrdí hlavní ukrajinský velitel, generál Oleksandr Syrskyj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svého času odhadl, že v bojích v Kurské oblasti ruská armáda přišla o více než 38 tisíc vojáků.

Ukrajinský výpad do Kurské oblasti nezabránil ruské armádě v pomalém, ale setrvalém postupu během ofenzivy v Donbasu na východě Ukrajiny. Země se ozbrojené agresi sousedního Ruska brání od února 2022.