Velení ukrajinské armády převelí k jednotkám pozemních sil asi 50.000 vojáků z jiných složek ozbrojených sil, aby doplnili bojové brigády. Napsal to v úterý server Ukrajinska pravda, který se odkazuje na svůj zdroj v generálním štábu. Účelem rozsáhlého přesunu je něj zahájení dlouho očekávaných rotací, napsal ukrajinský web.

"Musíme to udělat, abychom mohli spustit mechanismus rotací. Zdroje, které se v současné době cvičí ve výcvikových střediscích, stačí pouze na minimální doplnění jednotek, nikoliv na plnou podporu bojové složky," cituje Ukrajinska pravda zdroj. "Díky těmto přesunům mezi jednotkami, stejně jako náboru, toho budeme schopni. Máme už schválený plán rotací," dodal.

Server Hromadske v této souvislosti poznamenal, že hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj už loni uvedl, že navzdory náročné situaci na frontové linii, začal proces rotace, jenž má nahrazovat jednotky, které bojují už dlouho. Poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak později listu The Wall Street Journal (WSJ) řekl, že se Ukrajině daří provádět "určité rotace" vojáků.

Kolem 50.000 vojáků podle portálu představuje asi 20 procent ukrajinských vojáků, kteří jsou v současné době na frontě. Opírá se přitom o nedávné údaje amerického listu The New York Times (NYT), podle něhož asi 250.000 Ukrajinců čelí v boji více než 400.000 Rusům.

Varovná slova šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanova si prý poslanci budou pamatovat

Rozkaz k rozsáhlému přesunu vojáků podepsal Syrskyj, píše Ukrajinska pravda a připomíná svůj dřívější článek o hromadném přesunu vojenského personálu z letectva k pozemním silám s cílem doplnit bojové brigády. Generální štáb tehdy v reakci na tyto informace uvedl, že neplánuje přesun nedostatkových specialistů, kteří obsluhují letadla.

Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět. Moskva ovšem okupuje rozsáhlou část ukrajinského území a v poslední době invazní síly na východě země setrvale postupují.

Bezprostředně po vpádu ruských vojsk narukovalo mnoho Ukrajinců do armády dobrovolně. Země však později začala čelit nedostatku vojáků, kteří vlast brání před větší a lépe vybavenou ruskou invazní armádou. Obě strany také podle dostupných informací zaznamenaly vysoké ztráty.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj loni podepsal zákon, jenž mění pravidla mobilizace a má usnadnit povolávání mužů do zbraně. Snížil také povolávací věk z 27 na 25 let. Povolávání do armády ale rozděluje společnost a tisíce mužů v branném věku uprchly ze země, aby unikly nasazení do války.