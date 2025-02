Otevřený dopis Českého výboru International Press Institute slovenskému premiérovi Robertu Ficovi

V Praze, dne 4. února 2025

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás v reakci na Vaše výroky směrem k českým médiím, v nichž jste mimo jiné kritizoval obraz, který prý o Vás a Vaší vládě vytvářejí.

International Press Institute je mezinárodní novinářskou organizací, která se již pětasedmdesát let zabývá obranou svobody médií. Byla založena na Columbia University v USA roku 1950 celkem 34 novináři z různých zemí. Dnes působí globálně s pobočkami v mnoha zemích.

Roku 2018 byl založen Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), který si dal za cíl monitorovat porušování principů svobody médií a útoků na novinářskou nezávislost v Česku. A také na tyto situace reagovat.

Nyní jako členové správní rady CZ IPI považujeme za důležité reagovat na výroky, které jste opakovaně pronášel na adresu českých médií. Mimo jiné o tom, že médiím v sousední zemi nepřísluší přinášet postoje a pohledy na dění na Slovensku a že neúnosně popisují Vaši vládu. Tyto výroky považujeme přinejmenším za nešťastné a apelujeme na kolegy v českých redakcích, aby se jimi nedali jakkoli ovlivnit.

Svobodná média jsou taková, která informují své čtenáře, diváky či posluchače dle svého nejlepšího svědomí. Respektují etické a profesní standardy, ale nenechají si diktovat, o čem mají či nemají referovat. To platí jak pro tematiku domácí, tak i zahraniční.

Svobodná média posuzují význam a prioritu událostí sama, bez ohledu na to, zda se to líbí držitelům moci, jejichž činy popisují a komentují. To platí jistě i pro postoje k vládám a premiérům ostatních zemí. Pokud média referují o politickém dění v jiných státech, nelze to v žádném případě označovat za vměšování do vnitřních záležitostí. Taková obvinění na adresu svobodných médií vždy nejčastěji pronášeli představitelé nejrůznějších autokratických režimů. Věříme, že to rozhodně není a nebude případ Slovenské republiky.

Vaše výroky v tomto kontextu vnímáme jako snahu vykreslit česká média v roli nepřítele a zatáhnout je tak do Vaší vlastní politické agendy. To považujeme za zcela nepřípustné.

Vážený pane premiére,

žádáme Vás, abyste respektoval principy svobody slova, které jsou jedním ze základních pilířů demokratického světa. To platí nejen ve vztahu k českým médiím, ale také směrem k médiím na Slovensku, která se také často stávají terčem silných verbálních útoků od Vás osobně i od Vašich kolegů a spojenců. Vykreslování některých redakcí jako „nepřátel národa“ je nejen nezodpovědné, ale i potenciálně nebezpečné. Vy sám dobře víte, kam až může vést přílišná radikalizace. Proto Vás i s ohledem na naše slovenské kolegy a kolegyně vyzýváme, abyste od podobných osočení upustil.

Věříme, že zodpovědný politik v čele vlády demokratické země dovede rozeznat a respektovat základní principy svobody médií. Budeme rádi, pokud nás o tom Vašimi dalšími kroky přesvědčíte.

Za správní radu CZ IPI

Robert Čásenský, předseda