Slovensko chce do úterý dohodu s Evropskou unií ohledně požadavků Bratislavy k plánu Evropské komise (EK) postupně do konce roku 2027 zastavit dovoz ruského plynu do EU. Pokud Slovensko dostane minimální záruky v této záležitosti, bude moci EU přistoupit k hlasování o novém balíku protiruských sankcí. Vyplývá to z dnešního prohlášení slovenského premiéra Roberta Fica. Slovensko, které dlouhodobě odebírá plyn z Ruska, podmiňuje svůj souhlas s 18. balíčkem sankcí EU vůči Moskvě za její pokračující agresi vůči Ukrajině právě vyřešením svých obav například ohledně budoucích dodávek plynu. Ke schválení sankcí je potřebný jednomyslný souhlas členských zemí evropského bloku.

„Pokud chceme být v Evropské unii a NATO, nemůžeme automaticky na všechno říct ne. Ne na všechno řeknu ano. Pokud dostaneme minimální garance, můžeme přistoupit k hlasování o sankčním balíku. Jinak i za cenu obrovské krize jsem připraven dál blokovat sankce vůči Ruské federaci,“ řekl Fico na tiskové konferenci. Na úterý je naplánována schůzka unijních ministrů zahraničí.

Slovensko podle Fica sice nemá námitky vůči samotným novým protiruským sankcím, tuto záležitost ale spojilo s plánem EK ohledně plynu kvůli tomu, že schválení návrhu ukončit dovoz plynu z Ruska do EU nevyžaduje souhlas celé evropské sedmadvacítky.

Slovenský premiér dlouhodobě žádá záruky například ohledně dostatku plynu pro Slovensko po případném ukončení dovozu ruské suroviny do EU, jakož i garance v souvislosti s možnou arbitráží ruského koncernu Gazprom proti Slovensku. Bratislava má s Gazpromem smlouvu o dodávkách plynu do 2034 a podle Fica je kontrakt založen na principu, že za plyn má Slovensko platit i v případě, že ho neodebere. Ficovi se také nezamlouvá, že zastavením dovozu ruského plynu přijde Slovensko o tranzitní poplatky a naopak bude platit za jeho dovoz jinými trasami pro vlastní spotřebu. Přepravu plynu přes Slovensko zajišťuje polostátní firma Eustream, ve které má podíl a manažerskou kontrolu skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského.

Kvůli postoji Slovenska EU už opakovaně odložila hlasování o 18. souboru protiruských sankcí. Fico řekl, že dnes hovořil s německým kancléřem Friedrichem Merzem, obsah telefonátu ale odmítl komentovat. Merz podle médií dříve v tomto týdnu v projevu na mezinárodní konferenci o pomoci Ukrajině řekl, že ke schválení nových protiruských sankcí chybí už jen souhlas jediné členské země EU. Současně vyzval Fica, aby nové sankce už neblokoval.

Objem přepraveného plynu přes Slovensko se snižoval už před ruskou invazí na Ukrajinu z roku 2022 a následně prudce klesl. Do konce loňského roku Slovensko odebíralo ruský plyn přes Ukrajinu, která kontrakt s Ruskem ohledně tranzitu suroviny přes své území neprodloužila. Gazprom pak letos začal dodávat plyn na Slovensko přes Turecko a další země, kapacita tohoto plynovodního propojení ale není dostatečná.