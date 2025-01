O košickém podnikateli Radomíru Šalitrošovi jsme v minulosti psali v HN v souvislosti s jeho byznysem. Nyní je jedním ze čtyř poslanců strany Hlas, kterým se nelíbí styl fungování vlastní strany ani vládní koalice pod vedením Roberta Fica a kteří vytvořili „odbojnou“ skupinku. Šalitroš byl spolu se Samuelem Migaľem v pátek vyloučen ze strany a koalice vedená premiérem Robertem Ficem tím přišla o většinu v parlamentu.

V rozhovoru, který poskytl košickému listu Korzár, součásti rodiny deníku Sme, a který přetiskujeme v plném znění, Šalitroš detailně popisuje praktiky a zákulisí slovenské vládní politiky a fungování druhé největší strany Hlas, kterou založil po odchodu z Ficova Směru nynější prezident Peter Pellegrini. Součástí tlaku na poslance byly podle něj i „gestapácké praktiky“ namířené vůči rodinám nebo firmám poslanců.

Šalitroš se v minulosti podílel na vzniku strany Dobrá volba, která se sloučila se stranou Hlas – sociální demokracie, a poslancem se stal v roce 2023.

Na pátečním pracovním kongresu jste byl spolu se Samuelem Migaľem vyloučen s tím, že vám jde jen o funkce. Vaši straniční kolegové zároveň řekli, že dalším dvěma členům vaší skupiny ještě dají šanci. Co se děje v Hlasu?

Shrnul bych to do jedné věty. Matúš Šutaj Eštok se střelil do nohy. A abych vysvětlil, co se stalo, musím se vrátit na začátek a říct, kde ten problém vznikl.

