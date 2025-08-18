Evropští lídři začali přijíždět do Bílého domu před jednáním s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na místě je už generální tajemník NATO Mark Rutte či šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, informuje stanice CNN. U příležitosti návštěvy státníků je na jižní louce Bílého domu čestná stráž.
Trump se v Bílém domě setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v 19:15 SELČ a poté přivítá zástupce Evropské unie, včetně von der Leyenové, německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, italské premiérky Giorgii Meloniové a finského prezidenta Alexandera Stubba. Přítomen bude i britský premiér Keir Starmer a šéf Severoatlantické aliance Rutte. Společné jednání všech má začít ve 21:00 SELČ.
Hovořit mají o výsledcích Trumpovy páteční schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce a o možnostech ukončení rusko-ukrajinského konfliktu.
Ve chvíli, kdy evropští lídři začali přijíždět do Bílého domu na schůzku s Trumpem, se v Kyjevě rozezněly sirény varující před náletem ruských raket a dronů. Ukrajinský generální štáb zase uvedl, že ukrajinské drony zaútočily v pondělí na čerpací stanici ropovodu Družba v ruském Tambově. Tento útok kritizovalo okamžitě Maďarsko, které stále z ropovodu odebírá ruskou ropu.
Ukrajina je připravena na novou bezpečnostní architekturu, uvedl na sítí X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před dnešním jednáním s Trumpem a evropskými lídry.
