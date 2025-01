Donald Trump uvedl, že omilostnil přibližně 1500 obviněných z útoku na Kapitol před čtyřmi lety a také zmírnil tresty 14 členům krajně pravicových skupin Oath Keepers a Proud Boys. Omilostnění splnilo Trumpův slib, že se postará o osvobození svých příznivců, kteří se mu před čtyřmi lety snažili pomoci zvrátit jeho porážku ve volbách, napsala agentura AP. Trump omilostnil téměř každého obviněného z útoku na Kapitol, uvedla agentura Reuters, podle které dokument také nařizuje generálnímu prokurátorovi upustit od všech nevyřízených případů souvisejících s nepokoji.

Až dosud bylo kvůli nepokojům zatčeno a obviněno asi 1600 lidí, z nichž více než 1270 bylo odsouzeno, připomněla agentura AFP a dodala, že Trump pravidelně bagatelizoval závažnost útoku z 6. ledna 2021. Jmenný seznam omilostněných nebyl ještě k dispozici, dodala.

V Oválné pracovně Bílého domu Trump před novináři podepsal desítky exekutivních příkazů, sahajících od vyhlášení nouzového stavu na jižní hranici Spojených států přes příkaz o ochraně žen před "radikálními genderovými teoriemi", o zrušení ochrany pro transgenderové osoby v ozbrojených silách či ukončení programů rozmanitosti, což ve svém inauguračním projevu označil za krok k ukončení snah o "sociální inženýrství rasy a pohlaví ve všech aspektech veřejného a soukromého života".

Trump rovněž podepsal příkaz zahajující proces vystoupení USA ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Trump poznamenal, že USA ve srovnání s jinými zeměmi platily nespravedlivě vysokou částku. "Tak moc nás chtěli zpátky, takže uvidíme, co se stane," řekl, podle BBC možná s narážkou na možnost, že by se USA mohly do organizace nakonec vrátit.

Účastníky násilností Trump opět označil za "rukojmí". Jejich omilostnění bylo jedním z prvních činů, které 47. prezident Spojených států učinil po složení přísahy. "To, co udělali těmto lidem, bylo nehorázné," prohlásil. "Je to k 6. lednu, pro rukojmí, asi 1500 lidí, kteří budou zcela omilostněni," řekl podle agentury AFP po podpisu příslušného dekretu v Oválné pracovně Bílého domu. Podle agentury AP dodal, že doufá, že mnozí budou brzy propuštěni na svobodu.

Bývalý vůdce krajně pravicové skupiny Proud Boys (hrdí hoši) Enrique Tarrio bude brzy propuštěn na svobodu, řekl televizi CBS News Tarriův právník. Jeho klienta soud poslal na 22 let za mříže za zorganizování spiknutí, jehož cílem bylo zabránit pokojnému předání moci Joe Bidenovi po prezidentských volbách v roce 2020. Tarriova matka už na sociální síti děkovala za osvobození syna.

Dav Trumpových příznivců 6. ledna 2021 vtrhl do Kapitolu, sídla Kongresu USA, v době, když se zde zákonodárci sešli, aby potvrdili Bidenovo vítězství v prezidentských volbách v listopadu 2020. Z federálních trestných činů souvisejících s 6. lednem bylo obviněno více než 1580 osob. Přes 900 z nich bylo usvědčeno a odsouzeno, přičemž zhruba dvě třetiny z odsouzených dostalo tresty odnětí svobody v rozmezí od několika dnů až po 22 let.

V den útoku na Kapitol zemřeli čtyři lidé, mezi mrtvými byla 35letá bývalá příslušnice vojenského letectva a stoupenkyně Trumpa Ashli Babbittová, zbylí tři zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám. Jeden člen ochranky Kapitolu podlehl zraněním o den později. Úřady následně uvedly, že zemřel přirozenou smrtí. Asi 140 policistů utrpělo zranění a čtyři policisté v následujících měsících spáchali sebevraždu.

Trumpův stůl v Oválné pracovně byl pokryt výkonnými příkazy ke zvýšení bezpečnosti hranic, označení drogových kartelů za zahraniční teroristické organizace, omezení udělování amerického občanství při narození a zřízení pracovní skupiny pro snížení velikosti federální vlády, uvedla agentura AP o "agresivním začátku" Trumpova druhého období v Bílém domu. Když Trump usedl ke stolu, jeden z reportérů se zeptal, zda mu jeho předchůdce Joe Biden nechal vzkaz, jak si žádá tradice. Trump se podíval do šuplíku a našel obálku. "Možná bychom si to měli přečíst všichni společně?" zažertoval. Obálku neotevřel, dodala AP.

První exekutivní příkazy Trump podepsal jen několik hodin po složení přísahy. Jedním z dokumentů zrušil 78 dekretů a memorand svého předchůdce Joea Bidena, včetně sankcí proti izraelským osadníkům kvůli násilí proti Palestincům na Západním břehu Jordánu, dalším stvrdil dříve avizované odstoupení USA od Pařížské dohody o klimatu. Mezi dalšími příkazy, které po inauguračním ceremoniálu podepsal před zhruba 20.000 svých stoupenců v zastřešené washingtonské aréně Capital One, byla i nařízení, která podle Trumpa zabrání cenzuře či nařídí vládě bojovat proti růstu životních nákladů. "Vyhráli jsme, vyhráli jsme, ale teď začíná práce," řekl Trump shromážděným příznivcům a do davu v hledišti házel pera, kterými dokumenty podepisoval.