Ukrajina musí udělat vše pro to, aby válka s Ruskem skončila příští rok diplomatickou cestou. Podle agentury Reuters to dnes uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rozhovoru s ukrajinským veřejnoprávním rádiem mimo jiné vyjádřil názor, že válka s Ruskem po nástupu nové americké administrativy skončí rychleji. Současně připustil, že situace na frontě je složitá.

„Z naší strany musíme udělat vše pro to, aby tato válka příští rok skončila, aby skončila diplomatickou cestou,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici Ukrajinské rádio. Připustil, že frontová situace na východní Ukrajině je obtížná a že Rusko postupuje. Jednání s Ruskou federací jsou ale možná pouze pod podmínkou, že Ukrajina bude silná.

„Pokud budeme jednat s Putinem a budeme v podmínkách, v jakých jsme nyní, neposíleni - je to pro Ukrajinu prohra,“ citovala z rozhovoru agentura Unian. „Ve slabé situaci v těchto jednáních nic nezmůžeme,“ dodal.

„Nikdo si nepřeje mír tak jako my. Změna politiky USA naznačuje, že podle mého názoru válka skončí. Nevím jak. Naším úkolem je uhájit silnou pozici,“ uvedl v rozhovoru prezident. „Přesné datum neexistuje, ale s politikou týmu, který nyní povede Bílý dům, válka skončí rychleji. To je jejich přístup, jejich slib společnosti,“ sdělil.

Zářijové setkání s příštím americkým prezidentem Donaldem Trumpem označil jako velmi dobré. „Neslyšel jsem (od něj) nic, co by bylo proti naší pozici,“ řekl Zelenskyj. Později s Trumpem hovořil ještě telefonicky, když mu gratuloval k volebnímu vítězství. „Řekl, že chce ukončit válku, ale (také) chce pomoci,“ prohlásil ukrajinský prezident a dodal, že se uvidí, co bude dál.

V interview vyjádřil vděčnost za americkou pomoc, Ukrajina ale podle něj zatím ještě polovinu přislíbených zbraní nedostala. „To je důležitý prvek, když mluvíme o tom, jak a kdo nám pomáhá. Chci říci, že Evropa nám nepomohla o nic méně,“ doplnil prezident.

Zelenskyj také uvedl, že mu americká legislativa brání v setkání s nově zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem před jeho inaugurací v lednu příštího roku. Chce rovněž hovořit pouze se samotným Trumpem, nikoliv s jeho vyslanci či poradci.

„Já jako prezident Ukrajiny budu brát vážně pouze rozhovor s prezidentem Spojených států amerických, při vší úctě k jakémukoliv doprovodu,“ řekl Zelenskyj s odkazem na dřívější vyjádření některých lidí z Trumpova okolí o nutnosti „zmrazení“ války Ruska proti Ukrajině.

Největší konflikt v Evropě rozpoutalo Rusko 24. února 2022 svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Rusové ovšem část východní a jižní Ukrajiny okupují a v poslední době na východě zrychlili postup. Trump opakovaně řekl, že se zasadí o rychlé ukončení této války.