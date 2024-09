Zima bude velmi těžká, protože se Rusům podařilo robustní energetický systém, který Ukrajina má, velice oslabit,“ předpovídá v rozhovoru pro Spotlight novinářka Deníku N Petra Procházková. Ukrajinci se ale soustředí primárně na praktické záležitosti. „Chápou, že je válka obranná, že jsou v právu a moc ty politické a vojenské věci neřeší. Řeší své příbuzné, své muže, kteří jsou na frontě,“ dodává.

V zasahování strategických cílů byla v posledních dnech úspěšná i ukrajinská armáda. Ta kromě ofenzivy do Kurské oblasti, která podle prezidenta Zelenského donutila ruskou armádu stáhnout 60 tisíc vojáků z ukrajinského území, provedla masivní dronové útoky v Moskevské a Tverské oblasti.

„Je to ještě významnější než kurská bitva. Ukrajina se naučila zasahovat cíle, které jsou od fronty vzdálené více než tisíc kilometrů, a dělá to velice přesně a s minimálním počtem obětí,“ vysvětluje Procházková. „Soustředí se na cíle, které ovlivní ceny ropy nebo zásobování armády,“ dodává.

Zásadním faktorem je pro Ukrajince vyhnout se lidským obětem. Vzhledem k aktuálním jednáním je totiž důležité přesvědčit spojence o používání západních dalekonosných zbraních na ruském území. „Západ se samozřejmě bojí velkých obětí mezi ruskými civilisty. Ukrajina musí dokázat, a zatím se jí to celkem daří, že umí dobře mířit, že tam nebudou umírat ruské ženy a děti a nezaplaví to internet,“ myslí si Procházková, podle které by v opačném případě byla ohrožena další pomoc ze strany Západu.

Právě ta je totiž pro Ukrajince zásadní. Z Moskvy v reakci na ukrajinskou ofenzivu přišla mimo jiné odpověď v podobě vzdušného útoku na město Poltava, při kterém zemřelo přes 50 lidí a více než 270 bylo zraněno.

„S daleko masivnější podporou protivzdušné obrany by se tohle nemuselo stát. Vždy něco prolítne, Ukrajina je velké území, které těžko pokryjete, ale dala by se pokrýt alespoň velká města nebo strategické objekty,“ poukazuje novinářka na možnosti spojeneckých zemí se na obraně Ukrajiny před vzdušnými útoky podílet.

Ukrajina není na západní solidaritě závislá pouze muničně, ale také finančně. Jednoznačně největší roli hrají Spojené státy, které pomáhají udržet v chodu fungování státu, důchody nebo zdravotní systém. „To všechno měla Ukrajina už dříve v poměrně chatrném stavu, ale válka to strašným způsobem nabourala. USA de facto financují velkou část veřejné správy, pokud by tato pomoc přestala, měli by Ukrajinci i celá Evropa obrovský problém udržet tento stát v chodu,“ říká Procházková.