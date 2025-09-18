Polsko a Ukrajina vytvoří společnou operační skupinu pro bezpilotní systémy, v níž budou Ukrajinci školit své polské protějšky v boji proti dronům. Vyplývá to ze čtvrtečního prohlášení ministrů obrany obou zemí, jak o nich informovala agentura Reuters. Polský ministr Wladyslaw Kosiniak-Kamysz o věci jednal se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem v Kyjevě. Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské vojenské agresi, obě strany konfliktu přitom v boji hojně využívají právě bezpilotní letouny. Do Polska minulý týden pronikly dvě desítky ruských dronů.
„Chceme těžit z vašich znalostí a dovedností a chceme, aby se na tom mohly podílet polské společnosti, veřejné i soukromé,“ řekl Kosiniak-Kamysz v Kyjevě. „Máme dobrou armádu a chceme čerpat ze zkušeností ukrajinských vojáků,“ prohlásil podle listu Gazeta Wyborcza polský ministr, jenž informoval o podpisu dohody o spolupráci mezi ministerstvy.
„Máme jedinečné zkušenosti, o které jsme připraveni se podělit,“ uvedl ukrajinský ministr obrany Šmyhal podle deníku Gazeta Wyborcza. Podle Reuters řekl, že ukrajinští vojáci a inženýři budou ve skupině školit své polské protějšky v boji proti dronům. Na platformě Telegram Šmyhal uvedl, že se s Kosiniakem-Kamyszem dohodli na posílení spolupráce mezi zbrojními průmysly obou zemí a v oblasti protivzdušné obrany. „Jsme připraveni rozvíjet společné projekty v oblasti leteckých, námořních a pozemních dronů a robotizovaných systémů,“ uvedl ukrajinský ministr.
Šmyhal podle Reuters také uvedl, že Kyjev poskytne Varšavě přístup k některým svým systémům sledujícím ruské vzdušné zbraně, aby mohlo Polsko sledovat ty potenciálně mířící k jeho území.
Kosiniak-Kamysz je na návštěvě Kyjeva společně s delegací resortu obrany a polských ozbrojených sil. Mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj už dříve uvedl, že polská delegace chce od Ukrajinců získat informace o boji s drony. Polské ministerstvo obrany dopředu avizovalo, že ministři budou jednat o vojenské spolupráci, další podpoře pro bránící se Ukrajinu a bezpečnostní situaci v kontextu ruské agrese.
Polsko, které sousedí s Ukrajinou i Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, minulý týden v noci na středu zaznamenalo dvě desítky narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, přičemž některé z nich sestřelilo. Představitelé Polska, Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do Polska nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl ani o útok. V sobotu v Polsku znovu preventivně vzlétly bojové letouny v reakci na nové útoky ruských dronů na Ukrajině u hranic s Polskem.
Během průniku ruských dronů do Polska tyto stroje sestřelovaly stíhačky, což je proces, který stojí mnohem více, než Rusko zaplatí za dodávku a vypuštění levných, masově vyráběných dronů, napsala agentura Reuters. Ukrajina přitom uvádí, že má schopnosti bojovat s nálety ruských dronů levně pomoci komplexního vrstveného obranného systému, který zahrnuje stíhací drony, těžké kulomety a elektronický boj, dodal Reuters.
