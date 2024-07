Za ani ne týden, kdy Maďarsko předsedá Evropské radě, premiér Viktor Orbán vytočil své evropské kolegy do běla. Nejprve cestoval do Kyjeva, aby potom tajně zamířil do Moskvy a mohl se tvářit, že vyjednává o míru na Ukrajině. Nemá k tomu ale pověření Evropské unie ani zástupců členských zemí. Vypadá to, že maďarský premiér se rozhodl oslabit křehkou evropskou jednotu a provokovat většinu členských států, která podporuje Ukrajinu.

„Maďarsko se pomalu stává jedinou zemí, která je schopna mluvit s oběma stranami,“ řekl Orbán novinářům při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten jeho „misi“ ocenil a přivítal ho i jako zástupce Evropské unie. Naposledy byl v Moskvě u Putina premiér členské země EU v dubnu 2022 – byl to rakouský kancléř Karl Nehammer.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál - Jak Orbánovu cestu vnímají jiní evropští politici

- Jak ji obhajuje šéf jeho poradců

- Proč maďarská politika nahrává Rusku