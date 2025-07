Telefonát mezi prezidenty Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským, který se odehrál 4. července, byl zvláštní. Oba státníci našli po únorové roztržce společnou řeč během několika osobních setkání. Ukrajinci však byli po předchozích zkušenostech k Američanům, kteří jim během jara dvakrát zastavili dodávky zbraní a munice, opatrní.

Při rozmluvě 4. července, což je mimochodem americký svátek nezávislosti, však Trump položil otázku, která ukrajinského lídra – pozitivně – zaskočila. Podle několika zdrojů informovaných o obsahu telefonátu, které cituje deník Financial Times, totiž Trump prolomil tabu, které nastolila už předchozí administrativa Joea Bidena a kterého se bojí i evropští spojenci Ukrajiny: útoky na cíle hluboko v Rusku. Západní lídři se dosud obávali ruské odvety, která by mohla znamenat i úder jadernými zbraněmi.

Trump se Zelenského zeptal, zda by ukrajinská armáda byla schopna zaútočit na vojenské cíle v Moskvě nebo v Petrohradě, pokud by Spojené státy dodaly Kyjevu zbraně, které by něčeho takového byly schopné.

Den předtím Trump telefonoval s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Byl to „špatný hovor“, jak později řekl americký prezident. Trump zřejmě konečně pochopil, že ho kremelský vládce obehrává.

„Volodymyre, dokážete zasáhnout Moskvu? ... Dokážete taky zasáhnout Petrohrad?“ zeptal se Trump podle zdrojů listu Financial Times.

„Samozřejmě, můžeme, když nám dáte potřebné zbraně,“ odpověděl Zelenskyj.

Trump při pondělním oznámení o nových dodávkách pro Ukrajinu naznačil, že Kyjevu pošle i zbraně s doletem kolem dvou tisíc kilometrů. Neupřesnil však kdy a jaké. „Dostanou obranné i útočné zbraně, a to velmi brzy,“ řekl Trump.

Experti uvažují například o raketách Tomahawk, které se ale většinou odpalují z lodí či ponorek, jimiž Ukrajina nedisponuje. Nicméně, existuje i pozemní varianta, o kterou Ukrajinci už dlouho žádají.

Jinou variantou by byly rakety ATACMS, které ale nemají tak daleký dosah. Zatímco Rusové bombardují na Ukrajině hlavně civilní cíle, Ukrajinci se při svých útocích na ruské území omezují na vojenské cíle nebo na továrny vyrábějící zbraně, jejich součástky nebo pohonné hmoty. Největší akcí tohoto druhu byl zásah nejméně dvanácti strategických bombardérů ruského letectva na základnách tisíce kilometrů od Ukrajiny provedený drony propašovanými do Ruska ukrajinskou tajnou službou SBU.

Ukrajina zároveň pracuje na vývoji vlastních dalekonosných zbraní, jako jsou drony nebo rakety. Očekává se, že v blízké době vyzkouší i vlastní balistickou raketu. K vývoji těchto zbraní ji přiměla už neochota vlády Joea Bidena dodat zbraně, které by zasáhly cíle hluboko v Rusku. Evropští spojenci poskytli pouze rakety s doletem několik stovek kilometrů vystřelované z letadel. Navíc, Evropané jich mají omezené množství.

Američané včetně Trumpa se v posledních týdnech kloní k názoru, že by Rusové také měli cítit dopady války. Debata 4. července vedla k vytvoření seznamu zbraní, které by Ukrajina mohla dostat a který byl finalizován minulý týden v Římě. Raket s delším doletem mají ze spojenců v NATO nejvíc USA.

Rusko nedávno aktualizovalo svoji jadernou doktrínu, která nyní umožňuje použít jaderné zbraně proti zemím, které dodají Ukrajině takové rakety, jež umožní útočit na cíle hluboko v Rusku. To se týká USA, Francie a Velké Británie, které už takové zbraně dodaly.

Na dodávkách blíže nespecifikované zbraně dlouhého doletu nyní spolupracuje s Ukrajinou i Německo. Jeho ministr obrany Boris Pistorius ale tento týden vyloučil, že by Berlín dodal asi nejlepší evropskou raketu Taurus. Podle spekulací médií půjde spíš o německé investice do výroby ukrajinských raket.