Několik let řešíme odpověď na otázku, jestli Evropa bude kolbištěm velmocí, nebo jestli se stane velmocí sama,“ uvádí bezpečnostní analytik Petr Boháček, podle kterého si starý kontinent stále není jistý vlastní pozicí. „Nezbývá moc času na to se rozhodnout, jestli opravdu bude Evropa geopolitickým aktérem, nebo jestli si nechá diktovat velmocemi. Ať už jsou to USA, nebo samotné Rusko,“ doplňuje.

„Evropa je postavená na multilateralismu, diplomacii, vznikla na spolupráci států, ale také si musíme uvědomit, že ve světě, kde se vrací geopolitické soupeření, nemůže Evropa být, jak se říká, vegetariánem ve světě masožravců,“ říká analytik s dodatkem, že kontinent by neměl vůči velmocem být pouze reaktivní, ale měl by zároveň určovat tempo a pravidla hry.

Podle Boháčka mohou mít scénáře jaderného odstrašení různé podoby. Že by ale Evropská unie vlastnila nebo operovala s vlastním jaderným arzenálem, nepovažuje za pravděpodobné. „V situaci, kdy jsou členy EU země jako Rakousko nebo Irsko, které opravdu mají silnou tradici odmítání proliferace jaderných zbraní, tak je to nepředstavitelné.“

Analytik ale zároveň poukazuje na roli Francie, která jaderné zbraně má. „Prezident Macron mluví o tom, že Francie se díky jaderným zbraním nemusí ničeho bát, že všichni francouzští občané jsou ochráněni. Kdyby něco takového i jenom rétoricky rozšířil na celou Evropskou unii, jelikož se pasuje do té role lídra Evropy, tak už i to může být dostatečný signál a dostatečná změna celého paradigmatu, jak se Evropa vnímá a jak je ochotna přistupovat k bezpečnosti,“ doplňuje.

Situaci by podle Boháčka mohlo významně ovlivnit také znovuzvolení Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách v USA: „Trump nemá jakýkoliv zájem na tom, aby byla Evropa v bezpečí, aby byla Ukrajina v bezpečí, aby byl jaký konflikt vyřešen. Má zájem jen na tom, aby on sám byl vykreslen v dobrém světle jako spasitel a získal tak více hlasů.“

Boháček v souvislosti s tím konstatuje, že Evropa není Spojeným státům rovnocenným partnerem: „Aby jím byla, musí si vyřešit své vlastní bezpečnostní problémy, což je Rusko i východ Evropy, a mít dostatečné vojenské a politické schopnosti a odvahu. Také musíme být schopni a ochotni pomoci Spojeným státům s jejich největším bezpečnostním rizikem, a to je Čína. Musíme zajistit, aby transatlantický vztah fungoval nad rámec společné historie a společných hodnot, které v pragmatickém světě a geopolitickém soupeření, ve kterém jsme, jen tak nefungují.“