V nizozemském parlamentu už skoro 20 let sedí poslanci Strany pro zvířata. Hlavním bodem jejího programu je posílení práv a ochrany zvířat. Od letoška ale strana není osamocená – mezi jejími členy došlo k rozkolu, jejich část založila novou stranu s názvem Mír pro zvířata. Původní partaji vyčítají podporu vyšších výdajů na obranu. Strana Mír pro zvířata jakékoliv zvýšení investic do obrany odmítá.

Svědčí to o obrovské rozdrobenosti nizozemské politické scény – zatímco v Česku je pro úspěch nutné překonat hranici pěti procent hlasů, v Nizozemsku stačí méně než jedno procento. V parlamentu tak běžně sedí kolem 15 politických subjektů. I z tohoto důvodu bývají povolební vyjednávání o sestavení nové vlády velmi obtížná a dlouhá. K sestavení vlády bude nejspíše potřeba koalice aspoň čtyř stran.

