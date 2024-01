Policie v Petrohradu, druhém největším ruském městě, zadržela o silvestrovské noci tisíce migrantů, aby je násilně naverbovala do války Ruska proti Ukrajině, napsal server Novaja gazeta Jevropa s odvoláním na nejmenovaný zdroj z řad ruského ministerstva vnitra. Podle něj kontrakt s ministerstvem obrany už podepsalo přinejmenším 1500 ze zadržených mužů.

Petrohradský server Fontanka už na Nový rok informoval, že během noci byly na policejní strážnice předvedeny asi tři tisícovky cizinců. Novaja gazeta tvrdí, že zadržených bylo ve skutečnosti mnohem více, ale že ženy a děti převezli do přísně střeženého střediska ve čtvrti Krasnoje selo, zatímco muže do cel předběžného zadržení. Podle portálu nešlo o žádné „živelné“ zatýkání, ale o pečlivě připravený plán, který má doplnit stavy ruské armády válčící na Ukrajině, a netýká se jen Petrohradu.

Už po vpádu ruských vojsk do sousední země předloni v únoru přijalo Rusko zákony usnadňující nabytí ruského občanství. Moskva počítala s tím, že Ukrajinci utíkající před válkou, a to i do Ruska, budou masově žádat o ruské pasy. Takových Ukrajinců se však našlo málo, protože potenciální zájemci tak nejspíše učinili již v předchozích letech. Zájem ale projevili migranti ze Střední Asie.

Nynější zátah je podle zdroje portálu důsledkem skutečnosti, že dobrovolníků do války není tolik, aby to úřady uspokojovalo, jakkoli ruský prezident Vladimir Putin své spoluobčany ujišťoval, že druhá mobilizace – po té z předloňského podzimu – už nebude, protože armádu posílily statisíce zájemců o válčení. Východiskem z této prekérní situace se jeví „hon“ na migranty s čerstvým ruským občanstvím, popřípadě i bez něj, protože ty lze snadněji donutit k tomu, aby uzavřeli kontrakt s ministerstvem obrany.

Šéf NATO: Pokud Putin vyhraje, bude to tragédie pro Ukrajince a nebezpečí pro nás

Zátah se policie podle zdroje rozhodla podniknout nikoliv přímo v konkrétních bydlištích, ale plošně o silvestrovské noci ve třech petrohradských čtvrtích, kde se migranti obvykle usazují. „Stalo se, že skupinu asi 30 lidí zadrželi přímo v kostýmech dědů Mrázů a Sněhurek,“ poznamenal server v narážce na zvyk, že novoroční nadílku v Rusku rozdávají právě tyto pohádkové postavy.

Ráno k většině zadržených mužů přišli vojáci a naléhavě jim radili, aby se jako dobrovolníci přihlásili do armády. Těm, kdo neměli ruské občanství, slibovali, že jej obdrží zrychleným způsobem. A těm, kdo váhali, hrozili vyhoštěním jejich rodin z Ruska. A ty, kteří neměli ani zájem o občanství, ani neměli rodiny, posílali k soudu, aby nařídil jejich vyhoštění z Ruska. Petrohradské soudy zatím vyřídily 31 případů, přičemž ve 27 případech nařídily vyhoštění. Podle zdroje portálu přinejmenším 1500 mužů už podepsalo kontrakt s ministerstvem obrany a lze odhadovat, že další tisícovka je bude následovat.

Server Meduza připomněl, že podle ministerstva vnitra je v Rusku asi 6,4 milionu cizích občanů, z nichž valná většina přijela za prací. Nejvíce jich je z Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu.