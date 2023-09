Ministerstvo obrany vložilo do meziresortního připomínkového řízení nový mandát na výcvik ukrajinských vojáků v Česku. Na čtvrteční veřejné diskusi se svým bývalým slovenským protějškem Jaroslavem Naděm v Praze to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česko se podle ní také domlouvá se Švédskem na tom, že by se ukrajinští piloti mohli v ČR cvičit na letounech gripen.

V Česku se do prázdnin vycvičilo zhruba 2000 Ukrajinců, a to v Libavé na Olomoucku. Ambicí bylo podle dřívějšího rozhodnutí vlády připravit na českém území zhruba 4000 vojáků do konce letošního roku.

Česko bude Ruskem napadenou Ukrajinu nadále podporovat, uvedla ministryně, a to i dodávkami vojenské techniky. Ačkoli se zásoby tenčí, stále bude možné v budoucnu přepravit některé armádní zásoby i díky tomu, že do Česka naopak přicházejí různé objednané systémy a technika.

„Naše technika (poskytnutá Ukrajině) nebyla ani z mobilizačních zásob. Byly to kusy, které bychom už nikdy nepoužívali, které ani neměly nějaké velké množství vojáků vycvičených k jejich použití,“ uvedla. Pro tuto techniku nejsou k dispozici náhradní díly ani munice, doplnila.

Kompenzace za dodávky vojenské pomoci na Ukrajinu jsou podle Černochové celkově vyšší, než Česko vynaložilo. Konkrétní částky nezmínila, ale ČR je podle ní „v plusu“.

Kvůli zákazu dovozu ukrajinského obilí do Polska nyní vznikla roztržka o pokračování pomoci mezi Varšavou a Kyjevem. Polsko přitom patří k nejvýznamnějším podporovatelům Ukrajiny. Polské ministerstvo zahraničí si však ve středu předvolalo ukrajinského velvyslance na protest proti výrokům prezidenta Volodymyra Zelenského po rozhodnutí Varšavy prodloužit embargo na ukrajinské obilí.

Zelenskyj na Valném shromáždění OSN v New Yorku „evropským přátelům“ kvůli prodloužení embarga vyčetl předstírání solidarity a nepřímé napomáhání Moskvě. Premiér Mateusz Morawiecki televizi Polsat News poté sdělil, že Varšava už na Ukrajinu neposílá žádné zbraně, protože nyní zbraněmi vybavuje vlastní armádu. Ukrajinská diplomacie následně v reakci na polský protest vyzvala Varšavu, aby se oprostila od emocí a začala konstruktivně jednat o řešení sporu.

Ministr pro správu státních aktiv Jacek Sasin ve čtvrtek na dotaz k výroku uvedl, že Polsko v současné době nedodává zbraně Ukrajině. Jak to bude v budoucnu, se uvidí. Mluvčí polské vlády Piotr Müller sdělil, že Varšava realizuje pouze dříve dohodnuté dodávky zbraní.

Kritika Polska podle Černochové „nezněla úplně dobře“, protože Polsko pro Ukrajinu i pro všechny další udělalo hodně. „Nemluvím jen o přijímání uprchlíků, ale i o obrovském množství vojenské techniky, kterou tam poslalo,“ řekla. Chápe ale i Zelenského pozici, který svým razantním způsobem prosazuje veškerou pomoc napadené zemi.