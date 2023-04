Pro Rusko je útok na Ukrajinu obrovská vojenská blamáž. Rusové mají stále materiální převahu, ale nadcházející ukrajinská protiofenziva může být úspěšná, říká v rozhovoru pro HN vojenský publicista Jiří Vojáček. Odhaduje nejen načasování a směr ofenzivy, ale i její limity, včetně toho, jak by ještě Ukrajincům mohlo přispět Česko.

Kdy může začít ukrajinská protiofenziva?

Většina analytiků soudí, že velmi brzy. Ale já myslím, že to hned tak nebude. Tipoval bych, že začne nejdřív v průběhu léta. Vede mě k tomu skutečnost, že jednou ze základních podmínek úspěchu jakéhokoli útoku je krytí ze vzduchu. A ruské letectvo má zatím naprostou převahu. Co se může stát, pokud se útok vede na území, kde má leteckou převahu nepřítel, jsme viděli v historii mnohokrát. Od bitvy v Ardenách za druhé světové války po operaci Pouštní bouře, kdy byly irácké jednotky sice velmi silné, ale Američané je ze vzduchu rozsekali na šrot. Něco takového by se mohlo v menší míře stát i zde. Takže Ukrajinci potřebují letadla.

Mohou je dostat?

Dánská vláda prohlásila, že do několika týdnů rozhodne, zda svoje letouny F-16 pošle na Ukrajinu. V zákulisí jednají s Američany i Belgičané a Norové, tedy státy, které provozovaly letouny F-16 a nyní nakupují modernější stroje F-35, že by starší stroje poslaly na Ukrajinu. Myslím, že až ve chvíli, kdy ta letadla Ukrajina dostane, a eliminuje se tak ruská vzdušná převaha, spustí ofenzivu. Do té doby by to byl velký risk.

Zatím se Ukrajincům dařilo ruskou vzdušnou převahu vyvažovat protileteckými systémy. To nestačí?

Ne. Teď se bavíme o bojové operaci úplně jiného rozsahu, než zatím ukrajinská armáda prováděla. Když si odmyslíme první fázi, kdy útočili Rusové, tak v současné době se vždy intenzivně bojuje na jednom geograficky omezeném bojišti. Ať je to nyní Bachmut, předtím Cherson, ještě předtím jižně od Charkova. To dávalo Ukrajincům možnost „nasytit“ relativně málo rozlehlé bojiště protileteckou silou. Nyní by ale šlo o operaci daleko větších rozměrů a tam by už měli problémy. Ať už útok povede z Chersonu směrem na Krym, nebo z Dnipra směrem k Azovskému moři, jsou to obrovská území, v druhém případě je to rozloha celého Slovenska. A tam už současné protiletadlové systémy nebudou stačit, i když Ukrajnci dostávají americké Patrioty nebo polské Pieruny.

Který směr útoku je nejpravděpodobnější?