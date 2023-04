Den čtyřstý druhý, 4. dubna 2023.

Před rokem, v těchto dnech, Rusové opustili Buču. Utekli. A celý svět viděl, co se tam dělo celé dlouhé čtyři týdny, zatímco tam byli. Otřásl se. Tohle se v Evropě už dlouho nestalo. A zdálo se, že něco takového se tady už nikdy ani stát nemůže.

Prezident Volodymyr Zelenskyj jednou řekl, že když byl po osvobození v Buči, cítil přítomnost Satana. Satan tam skutečně byl. Jinými slovy, Zelenskyj viděl destilované zlo, bez příměsí a v děsivé koncentraci. Tehdy jsme byli s tímto jevem konfrontováni, s jevem, s nímž se mysl nedokáže vyrovnat a běží naprázdno. Naše dosavadní zkušenosti nám to nedovolují pochopit. „Jak se to může stát?“ A taky: „Kdo je ten člověk, který může něco takového udělat? Kdo jsou ti lidé – jsou to vůbec lidé?“